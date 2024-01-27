《中年》梁浩銓與大肚老婆分居　曹敏寶成嫌疑人四字回應可圈可點

《中年好聲音》第一季的參賽者梁浩銓驚傳婚變，有傳媒爆出他已與大肚老婆分居，更指與同屆參賽者曹敏寶有疑似非份關係，梁浩銓手上的紋身「MC」就是曹敏寶的英文名字。

梁浩銓與曹敏寶曾在比賽上合唱。（節目截圖）

不過梁浩銓在回覆該傳媒指已作出否認，首先指出「MC」是代表兒子Matthew和老婆Cheresa的英文名字，不過他承認與老婆的關係出現問題，現在時暫時分開住，但強調與曹敏寶無關。而曹敏寶回覆《香港01》時，只表示「多謝關心」，可圈可點。

兩人指大家只是好朋友。（ig＠mable_cho）

兩人指大家只是好朋友。（ig＠mable_cho）

曹敏寶（Mable）是2003年港姐冠軍曹敏莉的胞妹。曹敏寶早於2011年以歌手身分出道，推出過數張唱片，可惜發展平平；2018年跟任職科學家的林潤生結婚，翌年誕下一子林靖濤（Darius），2021年再誕囡囡林洢萊（Damie），生活美滿衣食無憂，讓她可以繼續追夢。而家姐曹敏莉在2010年與金融才俊張家傑（Jacky）結婚，育有一女兩子，同樣嫁得咁好。

曹敏寶下嫁科學家林潤生。（ig@mable_cho）

曹家三姊妹。（ig@mable_cho）

曹敏寶不時在社交平台分享富貴生活照，一家居住三層獨立屋，另有天台，可以同老公一齊賞月品酒。曹敏寶經常招呼家人及好友到家中歡聚，一樓的客廳勁寬敞，可以擺放健身器材，囡囡出世後才將健身器材摺起放到一旁。她曾拍片分享一家人在樓梯旁裝嵌巨型聖誕樹，之後將製成品擺放在樓梯旁。

曹敏寶喺《中年好聲音》成功殺入12強。（影片截圖）

曹敏寶時常曬幸福。（ig@mable_cho）

曹敏寶住獨立屋，一家人可以喺戶外花園放充氣泳池玩水。（ig@mable_cho）

曹敏莉嫁科學家林潤生後生活無憂，客廳好大。（ig@mable_cho）

二樓相信是睡房，主人房以白色為主調，兒子亦有獨立房間；而書房則以恐龍做主題，地方寬落到可以跳飛機。而屋外是停車場，花園地方寬可以放充氣泳池，足不出戶都可以變成兒童小天地。

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梁浩銓年輕時曾因生意失敗欠債纍纍，事件對他和父母造成困擾，最終浩銓被父母趕出家門，換門鎖並斷絕來往，最困難的日子，他更在24小時營業的快餐店中「借宿」過夜，更自言在街上偶遇父母都不敢打招呼。不過他其後浪子回頭，一天打數份工努力還債，更繼續堅持追夢。