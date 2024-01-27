聲生不息｜炎明熹同偶像同場被翻「示愛」舊聞　唔敢問攞電話

內地綜藝節目《聲生不息.家年華》將移師在J2（82台）播出，逢周日晚7點播映，一連12集節目由陸浩明、倪嘉雯（Carmen）擔任主持。而在即將播出的最新一集中， 12位常駐歌手將分成男女兩組，分別是「葫蘆七兄弟」及「五朵金花」隊作比賽，而「五朵金花」在連番失利下，今趟邀請了炎明熹及魏如萱來助陣。

魏如萱與炎明熹會為「五朵金花」助陣。

而今集歌單有胡彥斌、宋亞軒合唱《改變自己》、汪蘇瀧唱《行走的魚》、陳楚生、周深合唱《逆光》、「葫蘆七兄弟」合唱《一想到你呀》及《愛‧很簡單》。另外，「五朵金花」組韓紅唱《眉飛色舞》、黃綺珊、王心凌合唱《霓虹甜心》、郁可唯、炎明熹（Gigi）合唱《蘇州河》、郁可唯、Gigi、魏如萱合唱《暖暖》、譚維維、魏如萱合唱《要你管》。

魏如萱與炎明熹同台演出。

比賽一開始「葫蘆七兄弟」率先登場，7位男歌手跟台下觀眾近距離接觸打成一片。接住Gigi先後跟郁可唯、魏如萱合唱。表演完畢後7位女歌手接受主持人何炅訪問時，他則大爆郁可唯、譚維維在後台跟Gigi學廣東話，郁可唯以半鹹淡廣東話表示︰「老師『交』（教）得好好呀，高手、高手……」接着補充︰「我哋唔會聽呀，就講粵語呀。」。何炅接住調侃韓紅唱《眉飛色舞》（鄭秀文《煞科》普通話版）時動作很帥，韓紅鬼馬回應︰「我已經來不及跟Sammi學舞，不像她們能歌善舞，而且也不敢跟她們站在一起。」原因是身高差太遠，她繼續搞笑說︰「這不是『五朵金花』，完全是『金花女子籃球隊』，太高了，不想跟她們站在一起。新來的朋友（Gigi、魏如萱）很難管理。」一番棟篤笑言論，引來台上台下大樂，而Gigi仍是一臉人畜無害表情，非常可愛。

郁可唯（右二）跟炎明熹學廣東話。

另外，在節目開始前發生一段小插曲，就是譚維維向Gigi介紹周深時忽然表示︰「到這裏我必須要問，你（Gigi）不是要他（周深）電話嗎？」嚇到Gigi連說8聲：「不是」，身體慢慢向後退打算離開。此時汪蘇瀧加入搞鬼，抵死的邊走邊說︰「我告訴你，1384……」立即被周深制止。事出於2021年Gigi參加《聲夢傳奇》真人騷時，曾向導師李克勤表示，想要周深的電話號碼，然後跟對方說「我愛你」，今趟Gigi被翻舊帳，成為被開玩笑對象。

介紹到周深時，譚維維抵死地問炎明熹是不是想要對方電話號碼。