58歲梁榮忠突然被爆已婚　曾背女友鍾麗淇偷食朱慧敏被封世紀賤男

現年58歲的梁榮忠近年已退居幕後，主力做編劇和導演，2022年曾久違現身拍攝港台劇集《獅子山下》單元故事《得閒飲茶》，去年年初與曾拍檔演出《刑事偵緝檔案》的陶大宇回巢為TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》擔任頒獎嘉賓，但之後他繼續保持低調作風，去年4月底更低調離職港台。不過日前梁榮忠突然被香港電台舊同事周國豐大爆已婚，掀起網民熱議！

梁榮忠在2022年出席港台劇集《獅子山下2022》記者會。（資料圖片）

梁榮忠去年年初與曾拍檔演出《刑事偵緝檔案》的陶大宇回巢為TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》擔任頒獎嘉賓。（資料圖片）

周國豐與伍仲衡日前在網上直播節目《周五有周伍》中訪問樊亦敏時，樊亦敏談及曾與梁榮忠一起主持TVB的音樂節目，有網民留言追問梁榮忠的近況，周國豐突然大爆：「佢好似結咗婚，好似......（結婚之後安胎所以唔做呀？）唔知喇！佢連港台都冇做喇！」有觀眾留言道：「梁榮忠係結咗婚！」周國豐即確認：「係呀！」

周國豐在節目中突然大爆梁榮忠已婚。（IG@amyfan3796）

梁榮忠多年來遊走於電台、電視台、舞台、電影、文字、網絡的不同媒介及崗位，包括演員、導演、編劇、戲劇導師、主持。現主力從事創作，以跨媒體創作人自居。（視覺中國）

梁榮忠在1990年於香港演藝學院畢業，他曾參演不少TVB劇集，當中最令人印象深刻的絕對是《刑事偵緝檔案》中的李忠義，口才了得的他更是金牌司儀，他與李克勤主持的《殘酷一叮》、《叻人新世紀》、《勁歌金曲》等都十分經典。2000年開始梁榮忠在港台工作做DJ主持，最後主持的節目是《晨光第一線》，直至去年4月底低調離開港台。

在《刑事偵緝檔案》中飾演李忠義。（影片截圖）

梁榮忠曾多次與李克勤合作主持節目。（視覺中國）

梁榮忠當年憑節目紅極一時！（視覺中國）

身兼主持、演員、導演、編劇及戲劇導師等多重身份的梁榮忠，一向多才多藝，但就因緋聞不斷，導致形象受損。梁榮忠情史相當豐富，出道初期曾與傅明憲拍拖，但戀情僅維持4年就告吹，有傳因梁榮忠花心累事。之後梁榮忠與鍾麗淇在合作拍攝《刑事偵緝檔案》時擦出愛火，兩人更發展至同居關係，但期間梁榮忠仍與不同女星包括朱凱婷、袁彌明、朱慧敏等傳出緋聞，2005年梁榮忠被影到與朱慧敏「車震」長達逾一小時，朱慧敏落車時更衣衫不整，事件轟動全城。梁榮忠因背住女友鍾麗淇偷食受千夫所指，形象插水，更被封為「世紀賤男」。梁榮忠多年後在電台中坦言與鍾麗淇的關係是一份遺憾，更暗示為她終生不娶，而他近年在訪問中亦表示享受獨身，不習慣兩個人生活，沒想到如今突然傳出已婚的消息。

梁榮忠與鍾麗淇在合作拍攝《刑事偵緝檔案》時擦出愛火，兩人更發展至同居關係。（《刑事偵緝檔案3》劇照）

朱慧敏已成為幸福人妻。（IG@queeniechu422）