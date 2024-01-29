李龍基回應王青霞Chris複雜過去 發表愛的宣言：佢話以後會乖乖哋

李龍基未婚妻王青霞（Chris）近日捲入負面風波，繼被指學歷造假、畫作為淘寶貨、借錢不還後，再被爆與被指18年已跟美軍結婚，李龍基否認被Chris戴綠帽，事件令全城關注！而李龍基昨日（27日）就現身胡楓（修哥）的小紅書，接受修哥訪問，親自回應如何看待未婚妻Chris的既複雜又混亂的過去。

李龍基承認近日流出Chris與一名男子的親密合照，對方確實是Chris的前男友，但後來Chris為了自己決定和前男友分手。（資料圖片：潘樂文、麥超億攝）

Chris與基哥經常高調放閃，暫未知有關Chris的負面新聞會否影響二人關係。（攝影：潘樂文、麥超億）

李龍基在片段中，表示自己不想那麼多：「只要其實我哋知道，Chris愛我，我愛佢就足夠。」修哥提到李龍基最近成為全城焦點，如何的感覺如何，李龍基直言：「講真每個人都有佢嘅過去，好多人摷佢嘅黑材料畀我睇，OK，我諗佢有佢嘅過去，講真我都有黑材料，但係冇人摷出嚟咁解咋嘛，不過千祈唔好摷啊。只不過我真係覺得，人一定有個程序，過去嘅由得佢過去。」

李龍基接受胡楓訪問，親自回應Chris撲朔迷離的過去。（片段截圖）

李龍基話：「Chris愛我，我愛佢就足夠。」（片段截圖）

他續指Chris經常同自己講會乖：「佢成日同我講，『我以後會乖乖哋』，咁就得啦，唔需要太多，以後乖乖哋就OK。」其後李龍基就指自己得到修哥的教誨，兩人更哼出《沉默是金》。有大批網民看到片段後，都留言表示李龍基「已洗濕咗個頭」，更不少網民坦言非常擔心李龍基被騙：「其實好多人擔心基哥，臨老一舖比（畀）人清袋，比（畀）人呃，每人都有過去，但她的過去，好似有太多大話，才令到有咁多話題！」、「有冇聽過死性不改3歲定80」、「是的每個人都有過去，但用一個大話冚一個大話在處理過去，對這個人還是要留個心眼」、「對，沒誠信做假的人不能信，李已沒辦法下台了，只能這樣了，只能死頂」。