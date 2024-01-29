劉雅麗1,400呎豪宅曝光擁巨型衣櫃　主人房唯一合照係同呢位歌手!

劉雅麗與歌手母親曉華（本名：包曉華），同住大埔複式村屋，兩層的單位空間感超闊落，總面積約1,400呎。日前劉雅麗就應好友邀請，直擊其豪宅全貌，屋內有多個巨型衣櫃、三個廁所等等，但拍片的好友GP甘鵬就笑指劉雅麗房間都幾亂，不過有網民就認為這樣才接地氣，不會像示範單位，反而感覺真實舒服。當被問到這個單位多少錢，劉雅麗亦大方坦白說：「一千萬。」

劉雅麗帶好友開箱她的1,400呎複式單位！（小紅書@GP甘鵬）

GP甘鵬日前去劉雅麗與曉華的住處拍片，劉雅麗非常熱情好客，亦毫不保留地帶對方參觀全屋每個角落。下層整層都是客廳，當對方驚訝這間屋算大，劉雅麗亦不諱言在香港來說，1,400呎確實已算大了。客廳的展示櫃有酒、公仔等，屋外的大露台可以晾衫，而她所養的兩隻狗狗突然入鏡，劉雅麗就說這兩隻原本都是流浪狗，都是她撿回來的，非常有愛心！

按圖睇劉雅麗家的客廳和露台：

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之後她帶大家參觀客廁、廚房，都算光猛整潔，裡面還有個工人房。原本在客廳已有一大個超巨型入牆鏡門衣櫃，但上到二樓時，劉雅麗再說由於自己很多衣服，所以二樓再有一個衣帽間兼雜物房，最搞笑是其中一個櫃上竟然有數隻鑲鑽的TVBuddy，劉雅麗卻笑說：「我媽喜歡，全是我媽的，我不會玩這個玩具的！」當問到是不是上完TVB節目後的贈品，她竟說：「有些是買的，有些是送的。（貼了鑽的？）是是是，特別版呀這些。有沒有人要？賣給你，是限量版呀。」

按圖睇廚房和衣帽間：

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雜物房的櫃頂有個位專門擺TVBuddy，劉雅麗說全是母親的珍藏，有部分是送的、部分是買的，看來包曉華的TVB鐵粉。（小紅書@GP甘鵬）

除此之外，二樓分別有兩個廁所，以及劉雅麗、母親各自的房間，劉媽媽的房間非常整齊淡雅，有電視和幾個座地櫃，但牆上卻有母親與亡夫劉山本的結婚照，另外有一張較小的合照，是劉父、劉母與劉德華的合照，還有母親20多歲時演唱的舊相。

而劉雅麗的睡房，就比母親多一張工作枱兼梳妝枱，不過當鏡頭影到書櫃時，她就說：「有點亂啊。」好友也說：「大家都很亂。」這個櫃上有唯一一張合照，原來是劉雅麗與林子祥合唱時的留影，而櫃頂還有白玉蘭獎、第十九屆香港舞台劇獎最佳女主角獎﹙悲/正劇﹚、TVB十大勁歌金曲頒獎典禮「最受歡迎新人獎(女歌星)銀獎」等等，當問到她的金像獎「最佳新演員」獎座在哪，劉雅麗就說：「金像獎已經掉下來，我沒有理，掉下來，太重，已經破了，哈哈。」房內還有一個廁所，並且有一個門通往與母親共用的陽台，主持人驚嘆住村屋空氣很好，跟很多人理解的香港生活不同。

按圖睇劉雅麗與母親各自的房間：

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而去到影片最後，屋外突然有兩隻野豬亂入，劉雅麗溫柔向她們喊話：「對唔住喇，冇嘢畀你食喇。」網民睇完這段如地產經紀睇樓的Room Tour片後，對住香港村屋非常有興趣，大讚是理想中的房型，儘管有人覺得她的家有點凌亂，但就有人為劉雅麗平反：「這種乾淨但又有點不規律的凌亂房子才像個真實的家，感覺挺舒服。」並認為她很接地氣、很親切，家裡不會像冷冰冰的示範單位。此外，當有人問到野豬會不會咬人或走入屋，劉雅麗也留言回應網民：「不會，（牠們）怕人。」、「不咬，除非你襲擊牠。」等。

影片尾段，屋外突然出現兩隻野豬。（小紅書@GP甘鵬）

劉雅麗溫柔地向野豬表示沒有食物給牠們，又向網民解釋，只要不襲擊野豬，牠們是不會咬人和擅闖民居的。（小紅書@GP甘鵬）

網民問這個單位是否需要6千萬港幣買入，她就表示1千萬。（小紅書@GP甘鵬）

今次睇樓片另一亮點，就是其母親包曉華，原來不少人不知道包曉華是劉雅麗媽媽，而她在家裡的真實狀態曝光後，網民都驚訝75歲的她看來很年輕，與劉雅麗儼如兩姊妹。

夜總會駐唱歌手、香港音樂人協會副主席、創會執委及司庫包曉華突然在屋內路過講電話，原來很多人不知道她是劉雅麗母親。（小紅書@GP甘鵬）

從另一條影片所見，曉華完全不像75歲，近鏡狀態看來比實際年齡年輕十幾廿年。（小紅書@GP甘鵬）