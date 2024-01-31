李連杰一家尼泊爾求佛修行　疑似62歲利智近照流出暴瘦認唔出

現年62歲的利智曾被封為一代性感女神，年輕時的美貌迷倒不少粉絲，更憑傲人的美胸成功在影壇留下深刻印象。不過利智在1999年與李連杰結婚並誕下兩女後就淡出演藝圈，甚少露面。近日有網民分享了一系列李連杰帶老婆同細女Jada到尼泊爾求佛修行的照片，相中所見，他們打扮樸素，與當地僧人合照，Jada更雙手合十虔誠微笑。

而站在Jada身邊的利智戴上眼鏡，攬實囡囡，但雙頰凹陷的她明顯暴瘦，看上去與過往差異甚大，照片流出後令不少網民大感震驚：「我的天，利智怎麼變這樣了」、「瘦成猴了」、「兩口子感覺像被吸走了什麼一樣」！

利智曾被封為一代性感女神。（網上圖片）

「功夫皇帝」李連杰與現任太太亞姐冠軍利智相識於1989年在美國拍攝《龍在天涯》時，當時李連杰與原配黃秋燕已經結婚兩年。（影片截圖）

有網民分享了一系列李連杰帶老婆同細女Jada到尼泊爾求佛修行的照片，相中所見，站在Jada身邊的利智戴上眼鏡，攬實囡囡，但雙頰凹陷的她明顯暴瘦，看上去與過往差異甚大，照片流出後令不少網民大感震驚。（小紅書圖片）

求佛修行。（小紅書圖片）

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有人就認為畢竟利智都已經62歲，只是自然地老去，但亦有人覺得應該認錯了，相中人並不是利智。李連杰與利智因合作拍攝電影《龍在天涯》而相戀，其後他向前妻黃秋燕提出離婚，雖然他甚少提及第一段婚姻，但就曾在節目中講到：「那時我年輕，有個女孩愛我，我以為我也愛她，於是結婚生孩子。到了某一個年齡階段，我見到另一個女人，我愛她，可以為她死、不要名不要利，可以為她斷送一切前程，因為那個時候每天我都熱血沸騰，我知道那個是愛，所以我回頭對我原來的妻子說『對不起我錯了，我找到了我真正的愛。我能做到的是把我擁有的一切，我的錢都補償給你』，我的前妻是非常好的人，當初是我的錯。」

利智年輕時的美貌迷倒不少粉絲。（影片截圖）

李連杰與利智在1999年結婚。（Getty Images）

重溫利智性感演出：

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李連杰與利智在1999年結婚，婚後育有女兒Jane及Jada，兩個囡囡都遺傳了媽咪的優良基因，無論樣貌還是身材都似足利智，而且愈大愈靚。而身為圈中出名的虔誠佛教徒的李連杰，近年產量大減，不時到各地參加禪修兼度假，早前他接受著名作家陳文茜訪問時，大談細女Jada於7歲時患上抑鬱症一事，他指Jada 13歲時病情已很嚴重，曾想過隨時結束自己生命，令他束手無策，最後他陪伴女兒讀佛法開導，情況才有所好轉。今次Jada露面心情開朗，精神狀態不錯。

洗盡鉛華。（IG@jetli）

李連杰是圈中出名的虔誠佛教徒。（IG@jetli）

兩姊妹都遺傳了媽咪的優良基因。（IG@_jadali_）