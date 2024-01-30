麥明詩向盛勁為「求婚」片段曝光 女方送呢樣嘢回禮

早前傳出麥明詩秘嫁盛勁為，今晚（30日）男方剛剛IG發放片段，但竟然是麥明詩向盛勁為求婚片，認真特別，而盛勁為在帖文寫下長文向女友表達心意。

他說：「以前嘅我，以為自己會單身一世。一個人無拘無束幾咁好，但一個疫情，令到以為揸住鐵飯碗嘅我突然失業，原來我並非想像中咁硬淨。嗰時我哋唔係好熟，但係你聽到我嘅情況，就問：「既然呢排得閒，想唔想去電視台做吓 part-time 啊？當見識吓、識吓女仔囉。」

「聽到有得識女仔，梗係正啦！就係咁，你介紹咗我上去後生仔傾吓偈，再玩衝上雲霄大選，又參與咗一部劇做喱啡，見到好多靚女，但最後.我都淨係識咗一個女仔，仲要本身已經識佢」

「由一開始大家都冇諗過會有咩發展，但係就愈傾愈投契，而且覺得好mind-blowing，因為我從未遇過一個靚得黎冇脾氣、努力、會替人設想嘅女仔，仲要 ？2..•（下刪一萬字）同你一齊，冇一刻係浪費時間，我哋每日好似best friend咁一齊玩，一齊游水打波滑雪上山下海，將「情人」同「朋友」呢兩個身份完美結合。我真係好好彩先可以遇到你。」

「之後我講笑話，如果我地結婚，你都要同我求婚先襯得起你性格喎。我真係冇諗過你會記得我呢句說話，然後堅做⋯.好嘢 你喺我最需要人support嘅時候出現，我呢世都會記得。我肯定將來我地會面對好多困難，但只要我哋一齊面對，一定可以捱得過」拍拖初期有一幕我到今日都好深刻，你話：「你未resume番，食飯等我請啦，嗱，你一飛返就以後都係你請我食飯㗎啦。」我希望可以請你食飯食一世啦

盛勁為IG發文不久，麥明詩亦發文，原來男方在悉尼沙灘向她求婚，除了鮮花外亦有巨型鑽戒

盛勁為發放的片段像是麥明詩向盛勁為求婚，但隨後麥明詩亦發文，原來早前盛勁為在悉尼一個沙灘已向麥明詩求婚，一向幽默的盛勁為送上超巨型「鑽戒」求婚，令麥明詩感動又笑得開心。

而麥明詩向盛勁為求婚，是覆行當天曾經許下的諾言，盛勁為沒想過麥明詩會記得，所以見到女方「求婚」相當驚喜，而麥明詩向盛勁為求婚禮物是一隻AP 愛彼錶。