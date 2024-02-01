TVB「翻版朱玲玲」激罕露面疑復出　曾傳整容41歲近照曝光似少女

現年41歲的TVB「御用丫鬟」陳思齊（原名：陳凱怡），2000年參選港姐，獲封「翻版朱玲玲」，雖然最後大熱倒灶五強不入，但她仍獲賞識簽約TVB，之後曾主持兒童節目、旅遊節目、綜藝資訊節目及演出多部電視劇，曾飾演《皆大歡喜》中的宮女牡丹、《足秤老婆八両夫》中的麥守珠、《我的野蠻奶奶》中的關靈珊等。

陳思齊做過好多妹仔角色。(網上圖片)

陳思齊近日激罕露面與古明華一起拍片，久未露面的她Keep得如少女，絲毫不似40歲之人！陳思齊以寬鬆上衫及長褲隨意打扮現身，一頭短髮加上Cap帽，睇上去青春又靚女。而陳思齊都保養得宜，令人羨慕。

當年陳思齊真係幾靚女。（視覺中國）

片中陳思齊提到點解北上發展，她指一切是偶然：「因為我純粹想上嚟Hea，跟住大家見到我上嚟Hea就『搵你做嘢啦！』」古明華指陳思齊在港有穩定工作，陳思齊坦言：「其實我以為啲人唔記得咗我㗎啦，因為我已經冇拍嘢成10年㗎啦。」陳思齊又表示，北上最主要想調理身體，工作其次：「我怕自己年紀大機器壞。」又指在香港生活很快樂，又笑言：「但我覺得可以更快樂。」

陳思齊顏值回春！（IG照片）

片段播出後，陳思齊又在古明華片段下留言指：「大家想唔想係（喺）世斯見我呢？」似乎預告有機會復出跟古明華合作搵食。陳思齊2013年結束與TVB 12年的賓主關係後，一度轉投香港電視網絡，現已淡出娛樂圈，學佛修行轉行任職音樂治療及香薰按摩師，曾在2022年客串ViuTV劇集《冥冥之中》，入行多年的她最具話題性的新聞就是2013年被爆出整容傳聞，她在受訪時直認做過美容院代言人，還打了兩次透明質酸針，後來還原了。

陳思齊激罕露面。（抖音）

陳思齊激罕露面。（抖音）

Keep得好好。（抖音）

Keep得好好。（抖音）

好似少女。（抖音）

好似少女。（抖音）

陳思齊當年個樣真係嚇親人。(網上圖片)