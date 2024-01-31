楊紫瓊激罕剖白　與前夫因生育問題離婚：用盡方法都沒能生出孩子

奧斯卡兼金球影后楊紫瓊，去年與拍拖19年的法拉利前總裁尚陶德（Jean Todt）結婚，事業愛情兩得意。其實楊紫瓊過往曾有過一段婚姻，1988年她曾與德寶電影公司創辦人潘迪生結婚，1992年離婚。而她近日接受桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）自家品牌的Podcast訪問時，就親解離婚原因，坦言當時因生育問題有壓力。

楊紫瓊是奧斯卡兼金球影后。（IG圖片）

楊紫瓊去年與Jean Todt結婚，但近日她就剖白與前夫離異的原因。（IG圖片）

楊紫瓊早前曬抱B相，原來是做嫲嫲，BB是繼子Nicolas Todt的孩子！（IG圖片）

楊紫瓊坦言自己都很喜歡小朋友，覺得成為人母是生命最大的喜悅，而前夫亦想嚮往大家庭，想有兒子繼承事業，但她就是試了所有可行的方法，還是不成功。楊紫瓊說：「他渴望有個大家庭，想有兒子繼承其事業王國，想生兩、三個甚至更多，但我們用盡了所有方法，生理上都確實不行。」、「我們很相愛，但我們在一起差不多10年了都沒能生出一個孩子。」

不過，她仍覺得離婚是明智之舉，相信不再勉強大家，反而才是令她和前夫至今仍保持友好的原因，「離婚很艱難，但我能夠離開，而不是假裝一切都會好起來，這樣做是對的。我們很相愛，但勉強下去不會讓我們的關係變得更好。」當被問到生育是否婚姻破裂的主要原因，她大方坦承。

楊紫瓊與潘迪生曾有過4年婚姻，兩人再見亦是朋友。（網上圖片）

楊紫瓊接受Gwyneth Paltrow訪問，剖白與前夫因生育問題離婚。

此外，楊紫瓊表示媽媽當時想她找個男人好好定下來，她而自覺無法好好兼顧婚姻、工作，並且想以家庭為先，享受真正家庭生活，因而選擇息影。不過，雖然婚姻僅維持4年，但楊紫瓊與前夫及其女兒潘楚穎關係亦十分友好。