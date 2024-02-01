雯雯竟然反常大讚張致恒神隊友　再次窮到冇飯開連BB睇急症錢都冇

張致恒（Steven）與老婆區燕雯 (雯雯) 奉子成婚四年抱四，加上家中還有三隻狗狗要養，一家人的開支極大。雯雯除了不時在社交平台公開數臭老公，指對方又廢又懶，頻頻說要離婚之外，還多次自爆一家陷入經濟困境，生活十分艱難，長期處於財赤狀態。張致恒就屢被指欠下不少街數，即使他有外出打工賺錢幫補生計，但卻份份工都做不長。夫妻倆為養家可謂想盡辦法，有網民甚至指他們靠賣慘來博同情。不過上月雯雯就宣布同老公張致恒合作開了一家公司，幫人拍片同幕後製作，似乎夫妻關係得以緩和，兩人的感情並非如雯雯所說的那麼差。

張致恒與雯雯一家6口。(IG圖片)

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昨日，雯雯更首次出post公開大讚Steven，寫道：「張致恒..係我今次大病，終於變返神隊友，呢一年我最感動嘅一次，就算自己都發緊燒病都冇用來做理由乜都唔做。我哋6個人，4個病，仲要經歷最差完全冇錢開飯，連bb發燒帶佢睇急症嘅錢都冇，bb喊足兩日冇停過，好彩最後都睇到醫生。仲要係你兩日孭住bb冇放低過，陪bb排左10個鐘睇醫生，屋企家務亦有主動分擔，尋晚亦盡你嘅能力煮咗一個晚餐，今日煲咗啲會豬潤瘦肉湯俾我，對於我呢啲嚴重貧血，要食鐵丸嘅人，的確係幫助到好多。唔講之前亦唔講之後，至少呢三日你有大轉變，感恩🙏」劇情可說是來個大逆轉。

雯雯大讚張致恒原post全文內容。(ig截圖)