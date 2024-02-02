8億失婚女星與6呎大隻猛男相睇　男方見面即提議同居結局神逆轉

現年43歲的莊思敏身為馬來西亞拿督千金，家族資產估計約8億元，家住山頂獨立屋，但因近年主力在內地發展，所以她決定在杭州定居，並積極搞直播帶貨。早前莊思敏現身杭州一個公園參加相睇，但最後就失望而歸，更慘被離婚男的媽媽嫌棄，搞到莊思敏即場大呻：「為什麼她兒子可以離婚，我不可以離婚嗎？」不過原來莊思敏十分搶手，她更公開三位相睇對象的資料，位位都高大靚仔，除了有大隻猛男之外，還有杭州富二代、25歲小鮮肉，可見莊思敏依然有市場！

早前莊思敏現身杭州一個公園參加相睇。（影片截圖）

原來莊思敏十分搶手。（影片截圖）

1號相睇對象。（影片截圖）

2號相睇對象。（影片截圖）

3號相睇對象。（影片截圖）

好難揀。（影片截圖）

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日前莊思敏相約其中一位男士見面相睇，據資料顯示，男方身高183cm，今年38歲，來自哈爾濱，幽默風趣又識煮飯，有車有樓，更有八舊腹肌，絕對算是筍盤！不過當日相睇的經歷似乎就不太愉快，雖然男方一見面就送上鮮花，又大讚莊思敏真人靚過上鏡，但在交流的過程中，男方竟然自爆因剛到杭州，沒車沒樓，又遊說莊思敏投資二手車生意：「我可以找找我幾個朋友，你可以出點錢嗎？我這邊其實還有點資源，就是可能缺點錢，你這邊提供一點，咱還能把這東西做起來。」相當唐突。

男方身高183cm，今年38歲，來自哈爾濱，幽默風趣又識煮飯，有車有樓，更有八舊腹肌，絕對算是筍盤！（影片截圖）

男方一見面就送上鮮花。（影片截圖）

男方竟然自爆因剛到杭州，沒車沒樓，又遊說莊思敏投資二手車生意。（影片截圖）

當男方得知莊思敏有買樓的打算，即提議可以同住，搞到莊思敏好無語。（影片截圖）

莊思敏又自言因未熟悉杭州，所以仍未買樓：「就看哪一個區比較喜歡再買。」當男方得知莊思敏有買樓的打算，即提議可以同住：「我覺得西湖那邊就不錯，離市中心很近，然後學校也挺多的。房子你都看多大（的）房？咱倆一起住的話，稍微大一點會好點。」令莊思敏大感愕然：「我們才第一次見。」不過男方就堅持認為雙方合適，靚仔襯靚女，但莊思敏就十分抗拒，最後亦實話實說指兩人做朋友比較好，想不到男方竟即時「反面」：「做朋友嘛，那咖啡錢你A（分攤）一下吧。」即時激嬲莊思敏：「沒事，我請你吧，我來埋單，太過分了！」對此，網民紛紛留言勸莊思敏要帶眼識人：「這個男人真是一天班都不想上，想高攀莊思敏」、「那男的不是相親的，是想找人給他投資的」、「思維認知不在一個頻道的」。

莊思敏最後實話實說指兩人做朋友比較好。（影片截圖）

想不到男方竟提出要她分攤咖啡錢。（影片截圖）

嬲到反白眼。（影片截圖）