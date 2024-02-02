Angelababy睇《瘋馬騷》疑軟封殺獲解禁　張嘉倪復出無望一等再等

人氣女星Angelababy (楊穎）去年因在法國巴黎被影到，前往欣賞韓國女團Blackpink 成員Lisa的瘋馬騷（Crazy Horse Paris)，繼而惹來大批網民不滿，隨後更被發現多個社交網站全被禁言，被猜指遭到軟封殺。事隔三個月後，近日有網民發現其社交網站解除了禁言，又傳出她將參加《乘風破浪2024》強勢復出，挽救演藝事業。

有家長實名舉報Angelababy。（楊穎工作室微博圖片﹑微博圖片）

因看瘋馬騷（Crazy Horse Paris)引來軒然大波的Angelababy，在去年11月的時候被發現多個社交網站全被禁言，甚至引來有家長以實名舉報，指她該行為帶給年輕粉絲負面影響，懇求相關單位部門對她進行封殺。

而在被禁言疑軟封殺期間，她的演藝事業可謂跌倒谷底，就連主持了多年的綜藝節目新一季《奔跑吧》亦被踢出主持行列。以往獲邀出席多個時尚活動，亦不見其蹤影等，演藝事業大受影響。

被發現解除了禁言。（微博圖片）

抖音已被解禁。（微博圖片）

但事隔三個月後，其多個社交網站被發現全被解禁，正式回歸娛幕前，令不少粉絲相當開心。而又傳出她今年將參加綜藝節目《乘風破浪2024》強勢復出，挽救演藝事業。甚至有傳在簽好合約後，在錄製節目前她都不會接其他工作，意味着首次現身要在節目中。

有傳Angelababy將參加《乘風破浪2024》強勢復出。（楊穎工作室微博圖片）

而從曝光的名單可見，除了Angelababy 之外，還有何超蓮、柳岩、任容萱、霍思燕、柯佳嬿等，有傳節目將在4月份錄製，雖然該名單未得到官方認證，但已引來不少關注。

不少網民非常關注Angelababy動向。（微博圖片）

另外，同因去看瘋馬騷（Crazy Horse Paris)而被禁言的女星張嘉倪，卻被發現多個社交妝站仍處於禁言的狀態，時間比起Angelababy 還要長，因而惹來不少網民猜測背後原因。