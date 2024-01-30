「最美周芷若」祝緒丹被爆為演女一突辭演　疑失誠信新戲被Out

有「最美周芷若」之稱的內地女星祝緒丹，早前被「金牌監製」于正公開踢爆其不守誠信，臨近新戲《五福臨門》開機時竟辭演，讓他甚感不快。而被傳指原已接演女主角的新戲《鏡花緣》近日亦盛傳延期開機，甚至有傳演員人選有變動，令她始終未能擔正演女主角，讓不少網民猜測其似乎得罪了于正，令她在圈內名聲受損，對其演藝事業有好大影響。

祝緒丹得罪了于正？（微博圖片）

早前于正公開回覆網民留言時，指出祝緒丹原本已接演自己製作的新戲《五福臨門》，但卻在臨近開機時辭演，他留言表示：「人家突然有了女一號，肯定不能阻擋人家的前途。」字裡行間明顯感受到說話語氣酸溜溜似的。並在《五福臨門》開機儀式上，他公開表示：「讓來不了的人去死吧！」讓不少網民猜測直指祝緒丹，但他事後解釋自己口誤。

于正大爆祝緒丹突然辭演。（于正微博圖片）

而有傳祝緒丹推遲于正的新戲《五福臨門》，接演女主角的新戲就是《鏡花緣》，有傳因新戲項目有所變動，開機日期會延期，而且人選有變動，傳出她失去了演女主角。雖然如此，但其戲劇資源非常豐富，因為盛傳她將出演另一部劇集《書卷一夢》演女配角，而男女主角傳由劉宇寧及楊超越主演，她兜兜轉轉又是出演女配角。

有傳祝緒丹新戲被換角。（祝緒丹微博圖片﹑微博圖片）

不少網民猜測《鏡花緣》突然延期開機拍攝似乎不簡單，猜測她可能是因為得罪了于正，令她被換角。而且她突然辭演的舉動，令她誠信受損，製作方亦需要考量有所顧忌，看來這件事對她影響非常大。