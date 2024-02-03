黃心穎終揭唔開記招道歉原因　被阻止：公司怕好多人鬧或者追問

黃心穎在2019年被爆出「安心事件」，形象事業盡毀，更一度避走美國8個月，去年她以創作歌手身份重新出發，並先後推出三首派台歌，同年10月與Rubberband鼓手黎萬宏（泥鯭）拉埋天窗，近日她接受電台節目《星光背後》訪問，談及當年事發後的心路歷程，並激動認錯兼淚崩，坦言愧對家人，更曾多次萌生輕生念頭，但最終選擇面對過錯回港。雖然面對不少負面聲音，但黃心穎亦感恩遇到途人給她打氣，讓她仍覺世界美好。

黃心穎接受電台節目《星光背後》訪問。（IG@terryleungsc）

黃心穎在去年10月與Rubberband鼓手黎萬宏（泥鯭）拉埋天窗。（IG@jacquelinebwong）

激動認錯兼淚崩。（YouTube影片截圖）

黃心穎作為家中四姊妹的孻女，自小備受寵愛，爸爸十分痛錫她，給她自由度很大。黃心穎透露當初是爸爸鼓勵她從加拿大回港參選港姐，2019年爆出「安心事件」，大家姊黃心美與爸爸一直成為追訪目標，被問到家人有沒有因此埋怨時，她即時淚如雨下：「冇！嗰一刻佢哋見到我個狀態，如果佢哋再埋怨我的話，我應該頂唔順。」黃心穎事發至今一直極度內疚，她哽咽說：「我係好內疚，因為事件後家人受到騷擾，亦影響到佢哋生活，當時好多傳媒響家人屋企樓下等，亦影響到佢哋工作真係好內疚。」

2019年爆出「安心事件」後，大家姊黃心美都成為追訪目標。（IG@scarlett328）

事發後，黃心穎赴美國讀戲劇，避世長達8個多月：「事發十日後離港，出發前都冇見爸爸，佢都冇提起呢個話題，因為大家都消化緊，到自己去到美國時候，佢哋認為我應付到情緒，都有單獨send message畀我。」黃心穎指爸爸愛之心責之切：「待我情緒穩定後，爸爸都有打嚟鬧我，叫我做任何嘢都要諗清楚後果，唔可以再咁任性。」其後黃心穎因三家姊生BB決定回港：「屋企人都好開心我返嚟，所以返到嚟個感覺係好溫暖。」黃心穎爸爸在去年10月見證完她結婚後，12月因病離世，心穎激動落淚稱遺憾陪伴父親的時間不夠：「回來同爸爸相處多了，但係覺得唔夠，認為可以陪佢多啲，可能呢啲就係人的遺憾。」

黃心穎爸爸在去年10月見證女兒出嫁。（IG@jacquelinebwong）

黃心穎激動落淚稱遺憾陪伴父親的時間不夠。（IG@jacquelinebwong）

「安心事件」在2019年4月被爆出，黃心穎指報道出街前已收到風聲，她形容是等待一個計時炸彈爆發：「事前有少少風聲話有單新聞關於你哋會出街，坦白，爆出前我係驚過事件曝光後，一直都好擔心，就好似一個炸彈等住爆咁樣，所以新聞出街後，內心反而平靜咗，但事件曝光後，心情又係另一個世界。」她坦言事件曝光前曾想過輕生：「件事出街前，我其實有諗過我係咪要消失係呢個世界，之後有好多好朋友即刻到我屋企睇住我，但我個情緒都係好差，好似浮雲咁。」

黃心穎坦言事件曝光前曾想過輕生。（YouTube影片截圖）

當年「安心事件」被爆出後至黃心穎赴美前，她一直被外界批評沒正式公開道歉，她在節目中大爆原來被公司禁止：「我好記得事發第一日，我有問過公司係咪都要開一個記招去道歉，但公司怕好多人鬧或者追問，所以當時就話唔好做住。」她坦言當時很想即時公開道歉：「我記得有一下好衝動，同朋友講想直接落樓下見記者道歉，當然被我朋友阻止。」她坦言離港赴美前10日一直不好受：「之後有好多唔同新聞，我諗公司都傾向唔做記招，但係我覺得自己做唔到一個人，就不如離開香港。」

黃心穎在事件爆出後10日離港赴美國讀戲劇，8個月後才回港。（視覺中國）

黃心穎在事件爆出後曾在社交平台發文認錯，從美國回港接受訪問時亦有道歉，但仍有不少網民繼續狙擊她。去年黃心穎以創作歌手身份推出新歌，亦受到不少負評，被問到回港後在街上有沒有受過責罵時，黃心穎就表示：「喺街上面從來都冇人會過嚟鬧我，反而係有好多人走過嚟同我講加油！」她又分享最近獲途人打氣：「最近放狗時，遇到一個女仔突然走嚟同我講，叫我唔好驚！嗰刻我反而很驚，點知佢同我講，話其實已經見過我兩年，一直唔夠膽同我講嘢，佢好想同我講一聲加油，做女仔都可以好堅強！聽完之後，我即刻覺得個世界仍然係好美好！」

黃心穎感激途人打氣。（IG@jacquelinebwong）