鄭啟泰離世｜兩日前宣布求婚成功　未婚妻為前港隊曾奪全國亞軍

新城DJ鄭啟泰，今日突然傳來死訊，終年56歲。鄭啟泰於2月1日回巢曾離職兩個月的新城電台，並於當日向同事宣布喜訊，與同居2年的女友王雁芝求婚成功，可謂雙喜臨門！可是今日（3號）傍晚，突然傳來死訊，有指他今早突然在家中暈倒，並立即送入律敦治ICU搶救，可惜延至下午4點搶救無效，而他本於今個月13日，迎來57歲生日。



鄭啟泰兩日前還高興宣布求婚成功！（IG圖片）

未婚妻王雁芝是速度滑冰運動員。（IG圖片）

好匹配！（IG圖片）

終年56歲的鄭啟泰，其未婚妻王雁芝是前香港滾軸溜冰運動員，於2000年至2006年成為香港最佳速度滾軸溜冰女運動員，曾代表香港比賽長達11年。王雁芝的最佳成績為亞洲錦標賽500米第5名，全國速度輪滑5000米積分淘汰賽亞軍。而她亦影響妹妹王蘊妮愛上滾軸溜冰，成為香港女子速度滾軸溜冰8項紀錄保持者，可謂青出於藍。王雁芝退役後成為滾軸溜冰產品代理，同時亦是一名滾軸溜冰教練，更擁有滾軸溜冰國際裁判牌照。

王雁芝是前香港滾軸溜冰運動員。（IG圖片）

於2000年至2006年成為香港最佳速度滾軸溜冰女運動員。（IG圖片）

王雁芝的最佳成績為亞洲錦標賽500米第5名，全國速度輪滑5000米積分淘汰賽亞軍。（IG圖片）

王雁芝妹妹王蘊妮。（IG圖片）

王蘊妮樣子甜美。（IG圖片）

王蘊妮是香港女子速度滾軸溜冰8項紀錄保持者。（IG圖片）

另外，鄭啟泰在新城工作了二十多年，兩個月前離職，但獲馬浚偉邀請回巢再度開咪。前日（1日）鄭啟泰首日回新城工作，馬浚偉擁抱歡迎啟泰更搶先祝賀啟泰求婚成功：「Welcome back！其實你係返屋企。大家都邀請你返屋企，冇人當你離家出走過，你咁任性，浪子。」馬浚偉指鄭啟泰是新城資深的前輩，比他在娛樂圈的年資更深。奈何原為雙喜臨門的喜事，一夜間竟變成傷心事，令人痛惜。

鄭啟泰獲馬浚偉邀請回巢新城再度開咪。（新城提供）