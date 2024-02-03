鄭啟泰離世︱黎海珊爆前夫呻被電台虧待　當年因出軌離婚不再怨恨

鄭啟泰今日（3日）傍晚驚傳死訊，終年56歲。鄭啟泰早年與同是DJ的黎海珊有過一段婚姻，兩人由相識、拍拖、同居到去加拿大秘密結婚，只是半年之間的事，可惜這段婚姻僅維持5年就結束，鄭啟泰曾在訪問中坦言當年太年輕，未見識過花花世界，經不起誘惑，認識了不同性格及外形的女仔，因而心野與前妻分開。雖然當年因男方出軌而離婚，但黎海珊在得知前夫死訊後，亦忍不住落淚，她在接受傳媒訪問時強調只會記住鄭啟泰最美好一刻，並指兩人當日的怨恨已微不足道。

鄭啟泰今日（3日）傍晚驚傳死訊，終年56歲。

黎海珊曾參演《卡拉屋企》。（影片截圖）

資深電台節目主持人兼《Yes》雜誌創辦人邵國華在2022年離世，當時黎海珊都有到場致祭。（視覺中國）

黎海珊得知鄭啟泰死訊後，找出舊相片來懷緬一番，並慨嘆當年一起做電台節目的邵國華同鄭啟泰都已離世，更一度哽咽，她表示現時最擔心鄭啟泰的父母，並指鄭啟泰的後事有未婚妻及家人處理。黎海珊回憶最後一次與鄭啟泰相見是在去年11月一個傳媒周年酒會活動上，她透露當時對方主動與她傾偈，期間狂呻電台虧待他，又開心表示獲樂易玲簽約做藝人，原本鄭啟泰還提出一起影合照，但因有人過來被打斷，最後合照不成事，但黎海珊就表示不覺得有遺憾，並指會記住一起做節目的開心時刻，其後她又再忍不住落淚，並表示難忘當年與邵國華同鄭啟泰一起做節目的點滴，當時三人一起度橋非常開心，又因為鄭啟泰是節目監製，所以兩公婆返到屋企都是講公事。

除了做電台DJ之外，鄭啟泰亦有參與劇集演出。（劇照）

無綫經典處境喜劇《卡拉屋企》的演員吳鎮宇、楚原、鄭敬基及黎海珊等人相聚。（IG圖片）