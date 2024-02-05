G.E.M.變「美斯之亂」最大贏家？　三個原因重拾香港網民歡心

阿根廷球王美斯訪港，本來是喜慶事一樁，卻因美斯坐足全場犯眾怒，作為完場嘉賓的歌手鄧紫棋（G.E.M.）即便在球場上高水準演唱《Amazing Grace》及《Gloria》，免不了受到情緒激動的球迷影響，現場噓聲四起。

雖然G.E.M.陷入尷尬場面，但今次事件卻再度令G.E.M.重起引起香港觀眾注意，大獲媒體好評，連一向嚴苛的「連登仔」，都不禁開Post大讚當日G.E.M.「真係好X正」，在一片譴責之聲及對事態發展的討論中，該帖一度衝上熱門，獲得過二千正評，甚至有網民希望G.E.M.回港發展。G.E.M.終在娘家重新見到曙光，絕對是時也命也，總結三個原因。

G.E.M.在IG上也貼出了片段，除歌聲外，隱約聽到球迷大嗌「回水」。（IG截圖）

早年發表敏感言論影響形象

G.E.M.未成年已在香港歌手出道，憑出眾音樂才華及歌聲，2008年以最年輕兼未成年之姿，奪得叱咤樂壇生力軍女歌手金獎；又僅用了兩年便踏上了紅館舞台，奠定其「香港樂壇小天后」的地位。

G.E.M.攞過新人獎後便再沒有攞過獎。（電視截圖）

G.E.M.年輕時很敢言，因而樹大招風招惹不滿。2012年G.E.M.拒絕參與叱吒頒獎禮，並在YouTube發表一段標題為《G.E.M. 對香港頒獎禮的看法》的短片，引起行內人及歌迷熱議。翌年社會氣氛欠佳，G.E.M.發表對時局睇法，並說出「想跟特首說聲加油」，敏感言論使其形象重挫，G.E.M.決定北上尋求發展機會，參加音樂節目《我是歌手》在內地一炮而紅，至今發展平穩。可惜G.E.M.依然歸期未了，始終未有一件事能洗脫港人對G.E.M.的舊有觀感。

G.E.M. 2014年參加《我是歌手》在內地爆紅。（視覺中國）

美斯之亂G.E.M.成大贏家？

今次G.E.M.可謂一雪前恥，其一是G.E.M.以歌聲征服了觀眾。G.E.M.被港人「嫌棄」後，沒有自暴自棄，反而努力提升自己，歌唱實力無庸置疑；在球場上一展流利英文及西班牙文，絕對有資格作香港代表參與國際盛事。

G.E.M.在球場上表演出色。（IG@gem0816）

此外，作為開場嘉賓的MIRROR成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）近年表現備受批評，頻頻被指唱功不佳，僅靠人氣爆紅；而另一歌手湯令山（Gareth. T）亦被指緊張表現失準，；相比之下，即便不少港人內心對G.E.M.仍反感，但以G.E.M.表現來說，一定不覺失禮。最後，當然是美斯黑面不上場直接離去，觀眾體驗極差，一片愁雲慘霧及憤怒之下，更突顯G.E.M.是全場賽事中最好睇的表演，有不少直言今次入場最抵是睇G.E.M.表演。如此看來，今次事件有機會成為G.E.M.重返香港發展的踏腳石？

MIRROR姜濤近年實力飽受批評。（電視截圖）

DJ盧覓雪昨日也有入場睇波，坦言對美斯無落場感失望，又指入場不是為睇G.E.M表演. (影片截圖)

絕對是香港之光。（IG@gem0816）

美斯坐足全場犯眾怒。（資料圖片）

美斯最終沒有落場令買飛入場的觀眾相當失望。（攝影：袁志浩）