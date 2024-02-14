香港最靚90後女玄學家整鼻變靚人氣升　曾準確預測韓國男女神婚姻

中國人有不少都會相信風水玄學，正所謂「一命二運三風水」，相信大部分的人都希望自己新一年事事順利，有些人更會找師傅去幫自己增強運勢，趨吉避凶。而提到香港的堪輿學家，很多人都會即時想起李居明、 蘇民峰、麥玲玲、李丞責、七仙羽、楊天命以及司徒法正等，這些著名又經常上電視的。近年有一位新晉靚女玄學家逐漸冒起，她就是90後謝柳汝（Tasha）。

謝柳汝師傅。(fb圖片)

謝柳汝參與過 HOY 電視節目《開運秘笈 2023》做嘉賓主持，亦曾主持無綫J2節目《世界轉運攻略》，擔任新城資訊台《bilibala 開大喇叭》節目客席嘉賓等，又曾擔任愛情玄學顧問及網台玄學嘉賓。她也會於社交媒體開Live，與網民講解流年運程。謝柳汝還因為整鼻變靚而一度在網絡上成話題人物。她是香港少有的 90 後當紅玄學家，擅長於易經塔羅丶紫微斗數、奇門遁甲，亦對面相、手相及子平八字等術數均有研究，尤其精於推算姻縁。

謝柳汝上過不少節目擔任嘉賓。(fb圖片)

謝柳汝年前曾於她的個人專欄中準確預測到韓星孫藝珍與玄彬命格相襯，兩人必定會於2022年結緍及有愛情結晶。她還準確預測了宋仲基與宋慧喬離婚後，必定會與他的真命天女再婚。

玄彬與老婆孫藝珍。（劇照）

宋仲基與老婆一同參與胞妹婚禮。（微博圖片）

香港最靚女堪輿學家。(fb圖片)

香港最靚女堪輿學家。(fb圖片)

香港最靚女堪輿學家。(fb圖片)

香港最靚女堪輿學家。(fb圖片)