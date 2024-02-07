阿嬌親解與皇甫聖華親密關係　開完演唱會身體亂到連廁所都去唔到

Twins一連14場《TWINS SPIRIT 2024 紅館演唱會》昨晚（6日）在紅館圓滿落幕，Twins完騷後接受傳媒訪問。講到今次連開14場感受，蔡卓妍 (阿Sa) 與鍾欣潼 (阿嬌) 都表示：「攰囉，聽日放假啦！呢個騒做得好開心。」阿Sa坦言十分開心，因為今次演唱會前曾有不少質疑聲音，令她們也懷疑自己能力，但最終她們仍是可以順利完成了這14場騷。阿Sa說：「因為我之前聲帶受傷，今次演唱會搵到一個好啲嘅發聲位，之前嘅發聲位已經廢咗。」阿嬌日前由於身體不適，故未有再做側手翻，她表示現在連咬東西也乏力：「依家身體亂到去廁所都去唔到，所以要放假休養。」

阿Sa透露老闆楊受成有在後台送利是給她們。（葉志明攝）

另外，阿Sa透露初戀男友和前度石恆聰都有來捧場，阿嬌被問到緋聞同性密友皇甫聖華是否也有前來捧場？她即反問：「係朋友，我唔可以有自己朋友咩？」對於被皇甫聖華咀嘴一事，阿嬌說：「唔係啦！（唔使澄清？）唔使，好多朋友都有嚟支持。」阿Sa阿嬌又異口同聲表示現時未有新戀情。

阿嬌講明側手翻唔使練嘅。（葉志明攝）

阿嬌與皇甫聖華要官宣？(ig@q_gill)

阿嬌於去年在街上被拍到跟有著「女版陳冠希」封號的女網紅皇甫聖華互動親密，兩人隨即傳出緋聞。阿嬌其後突然上傳一張她與對方的貼臉親密照，貼文一公開立刻引來許多粉絲反對聲浪，對此她當時也立刻做出回應：「哈哈哈，你們放心，我還是最愛我的阿Sa」並附上三個笑哭臉。