4億富婆遊船河大曬超豪華遊艇　設直升機停機坪雙按摩池極盡奢華

現年67歲的名媛謝玲玲曾與富商林建岳有過一段婚姻，有指她在離婚後獲得4億贍養費，甚有商業頭腦的她更投資房地產，成功將身家愈滾愈大。而謝玲玲近年不時相約好友聚會，出外旅行等等，生活寫意，她更不時大曬行頭，當中更不乏Hermès、Chanel等名牌，相當富貴。日前謝玲玲坐遊艇出海，她在IG大曬靚相，並寫道：「我真係好鍾意海！大兒子陪我遊船河。」

謝玲玲經常去旅行，生活寫意。（IG@hlingling）

謝玲玲與大仔林孝賢一起坐遊艇出海。（IG@hlingling）

相中所見，身穿Chanel運動裝的謝玲玲，與大仔林孝賢一起坐遊艇出海，謝玲玲在船上各個角落留影，同時亦曝光了豪華遊艇的內景，可見遊艇配置豪華，除了有梳化、三角鋼琴、名畫之外，還設有吧台、可坐至少12人的長餐枱等等，不過最令人驚嘆的就是有直升機停機坪及雙按摩池。有網民在評論區曬出一張疑似是豪華遊艇全貌的照片，可見遊艇至少有3層，甲板停放了一架直升機，可謂是極盡奢華！

直升機停機坪。（IG@hlingling）

雙按摩池。（IG@hlingling）

有網民在評論區曬出一張疑似是豪華遊艇全貌的照片。（小紅書圖片）

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童星出身的謝玲玲，曾拍過不少經典影視劇，紅極一時，她在1980年與林建岳結婚後，自此息影，兩人育有五名子女，但林建岳始終緋聞不斷，最後林建岳與謝玲玲於1995年正式簽字離婚，有指離婚後謝玲玲獲得4億天價贍養費，而投資有道的謝玲玲就錢滾錢成為富婆，現時獨居於九龍塘市值4億、近6,000呎的獨立屋，生活無憂！

謝玲玲67歲生日同林老太一起慶祝。（IG@hlingling）

謝玲玲生活富貴。（IG@hlingling）

獨立屋設有泳池。（IG@hlingling）