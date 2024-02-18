15位藝人風水屋揭秘　關之琳半山豪宅坐擁龍脈古天樂張家輝奪影帝

每逢農曆新年，不少人都趁機更換家居佈置，希望以新面貌迎接龍年好運！而圈中不少藝人都篤信風水命理，除了改名、擺風水陣之外，對家居風水亦十分重視，不少藝人更選擇搬屋轉運，搬至風水屋後更成功帶旺事業！

關之琳

有「香江第一美人」之稱的關之琳向來投資有道，出名是圈中富婆的她身家逾5億，現時住在市值逾1.5億、面積達3,000呎的半山豪宅地利根德閣。關之琳曾在TVB節目《天天開運王》中公開豪宅，堪輿學家李居明在節目中指豪宅有如風水教室，可以俯瞰香港龍脈。

關之琳的半山豪宅。（IG@rosamundkwan）

堪輿學家李居明在節目中指豪宅有如風水教室。（電視截圖）

古天樂

古天樂向來篤信玄學風水，有報道指他多年來獲一位玄學高人指點，早年教他斥資3,000萬元購入位於京士柏山的獨立屋，自此豬籠入水，演藝事業順利，之後他又再聽從師傅建議以1.26億元購入貝沙灣獨立屋豪宅，並在露台擺放了兩條張牙舞爪的金龍雕，屬「三龍吐瑞」的風水陣，能夠擋煞兼吸財提升地位。其後再有報道指古仔得知2024年轉地運，他聽從師傅建議再買樓催運，斥資半億購入馬鞍山迎海一間坐正北位、擁有無敵大海景的頂層複式豪宅，可以盡吸北水之利，盡收滔滔不絕的財運。

古天樂向來篤信玄學風水。（資料圖片）

據指古天樂購入的頂層複式風水豪宅面積接近3,000呎的特色戶，內有4房全套房，另有兩個800多呎的平台，包括一個空中平台泳池。客廳全是落地玻璃設計，景觀開揚，全屋窗簾、燈光、冷氣以及影音都是採用智能裝置，更設有私人電梯大堂，私隱度十足。

古天樂近十年來相當高產，幾乎每年都有5套電影推出，是圈中公認的「勞模」。（視覺中國）

張家輝

張家輝早年一家居於西貢早禾坑獨立屋，2007年以1,600萬沽出，勁賺800萬，同年再以2,300萬購入貝沙灣一個2,000幾呎海景單位，風水屋更助他事業發展一帆風順，憑電影《証人》成為七料影帝！不過為了女兒，張家輝在2009年以2,923萬元購入跑馬地逸廬高層單位，而貝沙灣2,000呎風水屋就以3,650萬元賣出，勁賺1,260萬元。

張家輝憑林超賢執導作《証人》，於2009年首度獲封香港電影金像獎「最佳男主角」殊榮。（視覺中國）

2017年張家輝以1.31億港元購入中半山嘉慧園一個3,366呎單位，2020年他透過公司股權轉讓方式，以5,800萬元售出旗下跑馬地豪宅逸廬的高層單位，帳面獲利2,877萬元，勁賺近1倍。

七料影帝！（微博@張家輝）

陳靜

陳靜（Dada）與古天樂旗下公司「天下一」簽了3年電影合約，密密接拍新戲。一向篤信風水的陳靜曾透露自己入行以來已搬過10次屋，為了催旺事業，她在2021年聽師傅話搬入西九龍一間千萬的風水屋。

陳靜曾透露自己入行以來已搬過10次屋。（IG@dadachan）

2022年陳靜再被爆斥資2,288萬元購入大角咀嘴新盤一個實用面積697方呎、連213方呎天台及106方呎平台的頂層特色戶，呎價約32,826元，創項目呎價及成交價新高。

豪宅！（影片截圖）

黎耀祥

視帝黎耀祥近年在內地發展風生水起，賺到盆滿缽滿。據知黎耀祥與太太於2007年以557萬元聯名購入位於深井碧堤半島高層單位，面積940呎，而他搬入後即平步青雲，翌年即在《萬千星輝頒獎典禮》上奪得「最佳男配角」獎，其後更三度奪得視帝寶座，故該單位被視為風水屋。有傳他在單位的房間及露台放置金龍及石獅子等，他曾表示覺得風水和努力是一半一半，擺完陣也要靠自己努力。

黎耀祥近年在內地發展風生水起，賺到盆滿缽滿。（微博@黎耀祥）

不過他在2019年以1,350萬元將單位沽出，帳面賺793萬元，後來跟太太租樓住。現時兩人與太太租住上水天巒獨立屋，屬於低密度住宅。家中佈置溫馨，以白色為主，有擺設吊椅可以欣賞園景，感覺寫意。

黎耀祥入住碧堤半島後三奪視帝。（IG@laiyiucheung）

陳展鵬與單文柔育有女兒陳諾瑤（小豬比）。（IG@rucochan）

陳展鵬

視帝陳展鵬自2011年開始租住維景灣畔，多年來都找風水師上門睇風水，事業發展順風順水的他更將租住的維景灣畔兩房單位視為風水屋。陳展鵬與單文柔婚後誕下一女，他更另覓「風水屋」，為家人打造安樂窩。

環境清幽。（IG@rucochan）

望到山景。（IG@rucochan）

陳煒

陳煒近年不斷物色物業，直至2020年10月豪擲過千萬買入大埔新翠山莊一個千呎單位。煒哥亦承認買入新屋後，風水屋即催旺事業，多個廣告接踵而來，短短半個月已經進賬幾百萬。

煒哥好性感。（IG@alicechanwai）

朱晨麗意外曝光陳煒的豪宅。（微博@朱晨麗rebecca）

湯洛雯

湯洛雯曾在2019年豪擲4,500多萬購入馬鞍山的雲海別墅。馬鞍山及大埔向來被視為風水寶地，她亦承認搬入去後運勢不俗，劇接劇冇停手。而在感情方面，靚湯與馬國明亦愛得甜蜜，去年12月兩人在泰國蘇梅島舉行浪漫婚禮。

兩人在泰國蘇梅島舉行浪漫婚禮。（IG@roxannetong）

愛得甜蜜。（IG@roxannetong）

朱晨麗

TVB花旦朱晨麗自爆初來港時曾經歷住劏房的日子，但她在2015年就被爆入行僅4年就升呢做業主，以700萬元買入將軍澳The Parkside兩房單位，第二年已經可以全數付清，唔使供樓，該單位現升近千萬，朱晨麗當年更曾爆出金句：「唉，唔好玩啦! 一千萬叫豪宅? 你哋真係未見過豪宅。」去年5月朱晨麗分享了一段在豪宅露台跳舞的短片，疑似為催谷事業運搬到深井風水豪宅。

豪宅飽覽海景！（影片截圖）

而搬入新屋後的朱晨麗似乎事業確有起色，有指原定在TVB新劇《反黑英雄》中出演女主角的蔡潔，因要拍《法證先鋒6倖存者的救贖》而未能參演，所以改由朱晨麗頂上，並根據她的形象及特質調整劇本，安排由她及姚子羚擔任女主角。

朱晨麗再擔正。（IG@rebecca_zhu）

江嘉敏

江嘉敏（Kaman）自前年與拍拖3年的電競高層男友Anthony分手後，寄情工作，去年她就被爆以月租逾3萬元搬入油塘一個風水屋苑，既旺名利又旺姻緣，皆因有「隱形富婆」之稱的陳煒都曾經租住過，之後嫁給醫生男友做幸福人妻，似乎江嘉敏也想沾沾旺氣，求事事順景。

江嘉敏去年被爆以月租逾3萬元搬入油塘一個風水屋苑。（IG@kaman_kong）

江嘉敏（Kaman）在屋苑會所泳池。 （IG@kaman_kong)

鄧萃雯

鄧萃雯自搬入長沙灣碧海藍天寓所後，演藝事業更加順利，更榮升視后！直至2013年鄧萃雯以803萬元售出碧海藍天單位，帳面賺370萬元。

鄧萃雯自搬入長沙灣碧海藍天寓所後，演藝事業更加順利，更榮升視后！（視覺中國）

鄧萃雯近年主力在內地發展。（微博@鄧萃雯）

關智斌

關智斌（Kenny）早年隻身勇闖內地發展，憑多套收視高企的劇集彈起，吸納大批粉絲，吸金力超強的他更積極投資買樓，在2014年以約900萬元購入西環「浚峰」一個特色單位。自擁有此風水屋後，關智斌事業更上一層樓，他更再出手入市，斥資近千萬港元購入加拿大多倫多一個三層高獨立屋，之後又以約1,700萬元購入清水灣「傲瀧」一個968呎單位成為自己的安樂窩。

關智斌（Kenny）吸金力超強。（微博@關智斌）

2019年關智斌以1,600萬沽出其「浚峰」風水屋，同時同價再購入現居「傲瀧」的另一個過千呎單位，據知他計劃將此單位給家人居住，以方便照顧家中老人家。

關智斌事業更上一層樓。（IG@kennyjr）

吳君如

早年有傳由於陳可辛與內地女星傳出緋聞，吳君如為趕小三搬到南灣道3,000呎風水屋，繼續享有無敵海景外，亦希望能斷絕另一半的爛桃花。而她也是跟隨「隱世風水師」苗師傅之一的明星。

吳君如。（資料圖片）

吳君如獲陳可辛及愛女陳是知送上驚喜生日派對。（IG@sandrangky）

汪明荃

羅家英早年抗癌成功，有傳汪明荃因擔心家英哥健康，聽從師傅建議，在2014年以1,400萬購入「GRAND AUSTIN」一個單位，用作給家英哥養病。

汪明荃同羅家英好恩愛。

Liza姐將家中手袋搬到獨立屋天台曬太陽。（IG@wang_liza）

林盛斌

林盛斌（Bob）身兼主持、演員及娛樂公司老闆多職，愈撈愈掂，有傳出名是「爆騷王」的他平均每場騷收六位數字的酬勞，還曾試過一年接下過百場騷，C君更曾在TVB節目《大整蠱》中大爆Bob曾一年大賺2000萬，更形容他的屋企「大過地球」。原本Bob一家六口住在九龍塘四層獨立屋，但2022年他就透露因舊屋完約，所以他們一家人就搬去同區更大的新屋，他更透露新屋風水好，環境好。