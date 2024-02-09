本尊就位｜李芷晴做韋家雄小妾撒嬌好搶鏡　入行5年呢樣急速成長

無綫喜劇《本尊就位》播出以來收視尚算不錯，孔德賢、謝東閔、陳嘉慧等主演亦巧妙地有化學作用。劇中反派金爺（韋家雄飾）與黃嘉樂等人的對抗尤其好睇，但飾演金爺妾侍昭君的李芷晴（Stephanie）亦相當搶鏡，角色柔弱的她在劇中不時向金爺嘟嘴撒嬌，相當討喜！



李芷晴有份拍《本尊就位》。（網上圖片）

李芷晴在將軍澳有「純純兔」之稱，樣貌標緻兼有一雙超長腿，也十分有觀眾緣。（IG@step_bystep）

李芷晴因參選《2018年度香港小姐競選》而入行，其實入行後讀完訓練班後，李芷晴的工作量與人氣也不算多，直至她加入《愛．回家之開心速遞》劇組，客串島大學生Fanny、「Terry新歡」Louisa等角色後，才慢慢受到網民注意，之後李芷晴更正式加入劇組成為「女裝部售貨員Elaine」。

愛回家︱長腿小花李芷晴正式入劇組 演售貨員大玩「美女與野獸」

Elaine（李芷晴飾）同Andy（崔錦棠飾）組成「美女配野獸」配搭。（《愛．回家之開心速遞》截圖/YouTube）

呢一幕令「全世界」都識李芷晴。（截圖）

同時，李芷晴亦因主持六合彩抽獎節目而被稱為「六合彩女神」。靠着多年努力，她也漸漸闖出名堂，在《請一日假去旅行》、《寵愛Pet Pet》、《新聞女王》中都有主持及客串機會。直到《萬千星輝賀台慶2021》中，她贏得了終極38萬大獎後被麥美恩夾胸攬，因而成為全港焦點後，工作機會更是一個接一個，而且戲份亦不再限於「行行企企」。李芷晴由原本的文靜女孩變成大眾的「甜姐兒」，出鏡時也不介意性感少少派福利，實在成長不少。

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李芷晴泗技又幾好。（劇照）

李芷晴有好身材。