25歲聲夢長腿女神罕有性感散發女人味　網民心心眼：條線又出嚟喇

25歲的聲夢小花潘靜文（Sherman）平時給人斯文的感覺，其賣點是一雙逆天大長腿，近日卻罕有性感示人，大騷事業線。

潘靜文（Sherman）近日罕有性感示人，大騷事業線。（IG@shshsherman）

即將26歲的潘靜文，散發女人味。（IG@shshsherman）

即將26歲的潘靜文，正式踏入生日月，她興奮地在Instagram寫道：「cheers to my bday month」。相中她身處新加坡地標酒店Marina Bay Sands頂層，攞住杯香檳，飽覽新加坡的景色。

潘靜文去了新加坡旅行。（IG@shshsherman）

但對於網民來說，潘靜文的服飾似乎比身後的景色更有吸引力，潘靜文穿上一條吊帶黑色波點晚裝裙，完全突顯其修長身型，加上條裙有少少低胸，相中的邪惡視角，讓潘靜文的事業線罕有「曝光」，散發出一股女人味。網民紛紛留言激讚：「SHERMAN條線又出嚟喇」、「wow wild wo」、「so pretty im screaming」、「超級靚女又有女人味」等。

著住長褲都睇得出條腿長。（IG@shshsherman）

優雅又得。（IG@shshsherman）

潘靜文當年參加《聲夢傳奇》雖然未有獲得名次，但成功簽約無綫，入行後主要擔任主持工作，包括兒童節目《Hands Up》和音樂節目《J Music》，亦有機會與孫漢霖合唱無綫劇集《童時愛上你》主題曲，及為無綫外購劇《夢華錄》獻唱片尾曲。潘靜文去年2月推出首支向各大電子傳媒派台的個人單曲《永遠潘朵拉》，正式出道。隨後又與張振朗合唱無綫劇集《靈戲逼人》插曲《似夢迷離》。由於擁有巴掌面和一雙逆天長腿，獲網民推舉為聲夢女神。

潘靜文有份主持兒童節目名《Hands Up》。（IG@shshsherman）

深受小朋友歡迎。（IG@shshsherman）

而在去年的《萬千星輝賀台慶》中，潘靜文還有幸成為18位司儀陣容中的一員。雖然觀眾對她當晚的表現有讚有彈，有人覺得她硬生生打斷細細粒（陳嘉佳）抽獎一幕無禮貌，但也有網民覺得她經驗尚淺，可以體諒，亦成功吸引網民留意，就連內地都有網民被她的甜美笑容吸引住，要開帖「尋人」。

潘靜文去年擔任台慶司儀之一。（陳順禎攝）

表現有讚有彈。（陳順禎攝）

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