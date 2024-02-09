獨家｜欣宜過年前飛加拿大為肥姐掃墓 墳前抹眼淚盡露傷心神態
撰文：黃梓恒
出版：更新：
自上年3月紅館個唱後，鄭欣宜疑因抑鬱症復發絕跡幕前，社交平台亦停止最後更新，當時欣宜經理人林姍姍曾回應︰「Joyce的確係病咗，療傷之中。」不過自上年年尾欣宜開始重新進入大眾視野，除了在許廷鏗新歌《一場同學》做MV女主角，亦為《星願奇緣》擔任粵語配音，再開始更新社交平台。原來近日她已飛到加拿大，去到母親肥姐（沈殿霞）的墳前拜祭。
在上年12月25日，欣宜曾上載與逝世15年的亡母肥姐沈殿霞的合照留言：「聖誕節係一個與家人同你愛嘅人度過嘅節日。可能因為咁所以呢排成日夢見你。我地要好好珍惜同親人一齊渡過嘅每一個機會。Wishing you all, a very happy Christmas from my family to you.」照片中小欣宜戴住聖誕頭飾，與肥姐母女裝在舞台上，肥姐緊緊拖實欣宜，令人感慨。
昨日有《香港01》讀者報料，指在加拿大拍得欣宜去到母親肥姐的墳前拜祭，見到欣宜細心地整理亡母的墓碑，把鮮花放得整整齊齊，即使母親已離去多年，但欣宜依然忍不住流淚，盡露傷心神態，看得出她非常想念肥姐。
2月19日便是肥姐的死忌，相信欣宜是提早來探望肥姐，兩母女一直感情都非常好。當年高齡42歲的肥姐不顧高血壓和糖尿，以人工授孕生下欣宜，秋官卻在欣宜8個月大後被發現與現任妻子官晶華有感情瓜葛，最終與肥姐離婚收場，所以欣宜自小由母親沈殿霞單獨撫育，感情又豈會不好？不過從小缺少父愛的欣宜卻曾表示從來沒有責怪父親。