獨家｜欣宜過年前飛加拿大為肥姐掃墓　墳前抹眼淚盡露傷心神態

自上年3月紅館個唱後，鄭欣宜疑因抑鬱症復發絕跡幕前，社交平台亦停止最後更新，當時欣宜經理人林姍姍曾回應︰「Joyce的確係病咗，療傷之中。」不過自上年年尾欣宜開始重新進入大眾視野，除了在許廷鏗新歌《一場同學》做MV女主角，亦為《星願奇緣》擔任粵語配音，再開始更新社交平台。原來近日她已飛到加拿大，去到母親肥姐（沈殿霞）的墳前拜祭。

欣宜上年神隱一段長時間。（IG@princejoyce）

許廷鏗的新歌《一場同學》MV女主角是欣宜。(影片截圖)

欣宜為電影錄音。（Instagram：princejoyce）

在上年12月25日，欣宜曾上載與逝世15年的亡母肥姐沈殿霞的合照留言：「聖誕節係一個與家人同你愛嘅人度過嘅節日。可能因為咁所以呢排成日夢見你。我地要好好珍惜同親人一齊渡過嘅每一個機會。Wishing you all, a very happy Christmas from my family to you.」照片中小欣宜戴住聖誕頭飾，與肥姐母女裝在舞台上，肥姐緊緊拖實欣宜，令人感慨。

肥姐於2008年離世。(getty image)

鄭欣宜同媽媽肥姐沈殿霞感情要好。（IG：@princejoyce）

沈殿霞（肥姐）為鄭少秋冒死生下女兒鄭欣宜，因為當時的沈殿霞患上了高血壓 (jindaban1@IG)

鄭欣宜同媽媽肥姐沈殿霞感情要好。（IG：@princejoyce）

鄭欣宜同媽媽肥姐沈殿霞感情要好。（IG：@princejoyce）

鄭欣宜同媽媽肥姐沈殿霞感情要好。（IG：@princejoyce）

踏入聖誕節，鄭欣宜上載與媽媽肥姐沈殿霞當年合照。（IG：@princejoyce）

昨日有《香港01》讀者報料，指在加拿大拍得欣宜去到母親肥姐的墳前拜祭，見到欣宜細心地整理亡母的墓碑，把鮮花放得整整齊齊，即使母親已離去多年，但欣宜依然忍不住流淚，盡露傷心神態，看得出她非常想念肥姐。

整理鮮花。（讀者提供）

整理墓碑。（讀者提供）

傷心流淚。（讀者提供）

傷心流淚。（讀者提供）

傷心流淚。（讀者提供）

難掩傷痛。（讀者提供）

難掩傷痛。（讀者提供）

2月19日便是肥姐的死忌，相信欣宜是提早來探望肥姐，兩母女一直感情都非常好。當年高齡42歲的肥姐不顧高血壓和糖尿，以人工授孕生下欣宜，秋官卻在欣宜8個月大後被發現與現任妻子官晶華有感情瓜葛，最終與肥姐離婚收場，所以欣宜自小由母親沈殿霞單獨撫育，感情又豈會不好？不過從小缺少父愛的欣宜卻曾表示從來沒有責怪父親。