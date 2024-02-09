又一TVB女星離巢　多次參演《愛回家》轉投航空業再做空姐

又一TVB藝人離巢。2020年疫情期間，TVB舉行《衝上雲霄大選》，吸引一批航空業從業員參加，當中幾位加入TVB後都發展平平，相繼離開。繼盛勁為、麥大力後，吳洛汶亦在IG發文宣布重返空姐行列，與TVB說再見。



2020年TVB舉行《衝上雲霄大選》，吸引一批航空業從業員參加，當中幾位加入TVB。（IG：@monica_lokmann）

2020年TVB舉行《衝上雲霄大選》，吸引一批航空業從業員參加，當中幾位加入TVB。（IG：@monica_lokmann）

2020年TVB舉行《衝上雲霄大選》，吳洛汶（Monica）是其中一員。（IG：@monica_lokmann）

Monica吳洛汶當年做了2年機艙服務員後，參加《衝上雲霄大選》，雖未有得獎但順利加入TVB，自TVB第31期藝員訓練班畢業後曾參與《黃金盛宴》、《搵鬼同你瞓》、 《360秒人生課堂》、 《世界轉運攻略》、 《醫度講》等節目，亦曾數次參演《愛回家之開心速遞》，更曾以空姐Look現身。

吳洛汶自藝訓班畢業後都有不少工作。（IG：@monica_lokmann）

吳洛汶與Bob林盛斌曾多次合作。（IG：@monica_lokmann）

吳洛汶更曾以空姐Look現身《愛回家之開心速遞》。（IG：@monica_lokmann）

吳洛汶更曾以空姐Look現身《愛回家之開心速遞》。（IG：@monica_lokmann）

吳洛汶自藝訓班畢業後都有不少工作。（IG：@monica_lokmann）

吳洛汶。（IG：@monica_lokmann）

她在IG STORY連環出POST承認離巢：「離開了，最唔捨得一班好同事。愛回家友叔老人院姑娘辭職了，因為搭橋老人院唔再需要我，以後搵莊姑娘要搭飛機了。（之後仲會喺愛回家見到你嗎？）愛回家就唔會了，但係之後都會有啲劇集見到我的。唔係完全退出娛樂圈，我話過要堅持，所以演藝工作一定會繼續，只係想搵第二個更大更好更有發揮的舞台。」

吳洛汶與麥大力一同參賽，亦先後離開TVB。（IG：@monica_lokmann）

吳洛汶。（IG：@monica_lokmann）

吳洛汶宣布離巢TVB。（IG：@monica_lokmann）

吳洛汶重投空姐行列。（IG：@monica_lokmann）

吳洛汶宣布離巢TVB。（IG：@monica_lokmann）

吳洛汶宣布離巢TVB。（IG：@monica_lokmann）

吳洛汶宣布離巢TVB。（IG：@monica_lokmann）