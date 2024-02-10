Angelababy隔三個月後終發聲　傳參加《乘風破浪2024》強勢復出

人氣女星Angelababy (楊穎）去年因在法國巴黎被影到去看韓國女團Blackpink 成員Lisa的瘋馬騷（Crazy Horse Paris)而惹來大批網民不滿，隨後更被發現多個社交網站全被禁言，被猜指遭到軟封殺。而事隔三個月後，近日其社交網站終於解除了禁言，而禁言後其首個微博內容就是慶祝龍年到來，還拍攝影片向大家送上祝福，意味着已正式復出。

Angelababy在除夕日終於發聲 。（楊穎工作室微博圖片）

被禁言三個月後，Angelababy就在除夕日（9日）終於發聲，其除了在微博工作室上貼美照慶龍年之外，還在個人微博上貼三張慶祝新年的照片，照片中有龍圖案的揮春、龍造型吉祥物、大紅燈籠、煙花等，一連串喜慶照，她表示：「春節好喲。我抓拍的年味瞬間，萌龍的兔耳朵有點眼熟哦。」短短時間引來逾100萬人按讚，逾17萬留言，人氣依舊相當強勁。有粉絲更為她微博破100萬人而做出捷報，揚言表示：「鼻粉一直在，鼻粉一直愛。」

Angelababy上貼一連串新年照片。（楊穎微博圖片）

除此之外，Angelababy亦拍攝了一段新年祝福視頻，為大家送上祝福，但未知是否用了濾鏡效果，其妝容顯得特別濃厚，樣子看起來不太自然。另外，有傳出她動用私人關係，接了好朋友任高層的品牌做代言人，強勢復出。亦有傳出她將參加綜藝節目《乘風破浪2024》作為復出首節目，實行挽救演藝事業。

拍片送上新年祝福。（微博圖片）