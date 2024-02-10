佘詩曼親手佈置屋企慶新年　演藝成績創高峰加片酬？：我唔會過問

「恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你…」龍年已到來，代表新的一年有新的開始。在去年視后佘詩曼（阿佘）收穫滿滿，推出的台慶劇《新聞女王》大受歡迎，更令她勇奪三料視后（《萬千星輝頒獎典禮2023》），再創演藝高峰。而手頭上還有一劇《家族榮耀之繼承者》在手的她，有傳該劇會在今年內播出，如果屬實相信有望再承接去年的好運，在劇壇再創下好成績。而有幸地《香港01》與阿佘有約，一起閒聊新年趣事及事業，原來她是一位喜歡熱鬧注重儀式感的人。

化妝：Katherine Lo

髮型：Lorraine Lam @Hair Culture

服裝：Stella McCartney

造型：PeliLam

《新聞女王》大受歡迎。（《新聞女王》微博圖片）

留港度歲陪家人

新年有不少藝人趁着有假期選擇外遊度歲，而問到阿佘如何慶祝新年時，原來她本身是計劃去旅行的，但最終取消計劃，決定留港度歲，她表示：「因為近幾個月好忙，冇見過親戚朋友，甚至陪屋企人嘅時間都好少，所以放棄旅行，實行同家人朋友熱鬧過年，反正三月都會去法國睇時裝騷，到時寓工作於娛樂。」

阿佘新年留港度歲。（官方提供）

新年最害怕被問到的難題竟然是…

新年少不免拜年環節，亦因為如此會被親戚問個不停，單身的就問何時拍拖，拍拖的就問何時結婚等，各種難題多到不得了。而筆者亦好奇阿佘與親戚們聚會時，最害怕被問到甚麼難題時，竟然是有關於顏色的問題：「事緣每年我都會去相熟嘅花店買花過年，但每次去到佢都會問我今年又想揀咩花揀咩色，雖然買嚟買去都係差唔多嘅顏色，但我有選擇困難症，所以每次都諗好耐，呢條問題確係考起我。」

「一年之計在於春」新年絕對是全球華人最重視的一個傳統節日，在這個節日裡有不少傳統習俗雖遵守，就好像要用碌柚葉水洗澡，希望可以消災去病，斟茶給父母長輩，以示孝敬…多不勝數。而對於阿佘來說，她亦會做到這些寄寓：「會買紅色嘅花放屋企，亦會貼好多揮春及賀年裝飾，我係好鍾意令到全屋都滿佈過年氣氛，好有儀式感。」還表示一定會買新衣服給自己：「會買套新衫、新睡衣，亦會同媽咪整下蘿蔔糕，喺屋企玩下大細﹑魚蝦蟹。」強調很喜歡大家在一起熱熱鬧鬧喜慶的感覺。

阿佘表示新年會與媽媽整蘿蔔糕。（官方提供）

再獲「民間視后」成四料視后

《新聞女王》紅遍大江南北，令阿佘的演藝事業更上一層樓，除了獲得《萬千星輝頒獎典禮2023》三料視后寶座之外，在近日有網絡平台舉辦的「觀眾在民間電視大獎」中，她以高票數奪得「民間視后」，可謂是四料視后。除此之外，她還獲得內地媒體舉辦的年度(2023)十大人物之一，對於她在演技上的突破讚不絕口。

在劇壇相信「佘詩曼」這個名字無人不曉，無論在香港還是內地，地位已屬一線女星，眼見去年成績如此突出，亦令筆者好奇心發作，到底她的影視劇片酬或綜藝節目片酬有沒有趁機加價呢？她就謙虛表示：「去年拍咗一套好好嘅劇集，反應好好，自己好開心。至於片酬方面我唔會過問，都係交晒俾經理人處理。」

阿佘成四料視后。（官方提供）

再獲擔任《無限超越班2》導師？

演技早已備受肯定的阿佘，是不少年青演員學習的對象，而在去年她參與錄製的內地綜藝節目《無限超越班》擔任導師，即場展演純熟的演技，令不少觀眾拍案叫絕。而盛傳節目會推出第二季，更傳她再擔任導師，她就表示：「因為檔期問題，如果度到應該都只能做飛行嘉賓。」

另外，更有傳節目組邀請了因 《新聞女王》而在內地人氣急升的高海寧參加，不過她並不是擔任導師而是任學員。對此有不少網民替她不值，揚言她的資歷及演技應該在導師級別，對此問到阿佘有何看法時，她就就表示：「我都有睇新聞見到消息，我自己覺得演員喺節目參與唔同部分，過程都可以學到嘢，唔應該放棄每一次可以令自己進步嘅機會，所以如果佢係參與，都係件好事。」無論消息是真是假都好，只要兩位「新聞女王」同框，相信話題度一定不會少。