麥明詩帶未婚夫盛勁為與高學歷港姐聚會　同為法律界女神惺惺相惜

現年32歲的「十優港姐」麥明詩（Louisa）在上個月底於IG宣布喜訊，她曬出與飛機師男友盛勁為（Keith）的甜蜜合照，並分享了雙方求婚的照片及短片，獲大批圈中好友及網民送上祝福。即將在3月結婚的麥明詩，日前在IG分享了一系列近期的日常照，除了有工作照之外，亦有與朋友聚會的合照，當中可見麥明詩更帶埋未婚夫盛勁為相約朱千雪（Tracy）同老公聚會！

麥明詩（Louisa）在上個月底於IG宣布喜訊。（IG@louisa_mak）

麥明詩手戴求婚戒指，而盛勁為就手戴求婚錶，二人相當甜蜜合襯。（IG@louisa_mak）

去咗睇吳業坤演唱會。（IG@louisa_mak）

相中所見，麥明詩同朱千雪似乎都是素顏上陣，但仍氣質出衆，兩人各自帶埋另一半出席聚會，枱上還有一個寫有「Happy Birthday Louisa」的蛋糕，相信是為麥明詩慶祝生日。其實麥明詩同朱千雪經歷十分相似，兩人同樣參選港姐而入行成為演員，又曾讀過法律系，近年又不約而同地淡出娛樂圈轉戰法律界業，自然惺惺相惜！

麥明詩同朱千雪各自帶埋另一半出席聚會。（IG@louisa_mak）

惺惺相惜！（IG@tracytschu）

經歷相似。（IG@tracytschu）

朱千雪同麥明詩分別是2012年港姐季軍及2015年港姐冠軍，兩人在入行後都拍攝了不少劇集，不過朱千雪在2015年向TVB請假一年攻讀香港中文大學企業傳播社會科學系碩士學位，翌年畢業再進修香港城市大學法律博士學位，之後於一間著名律師樓實習，至2020年加入香港大律師公會前主席張健利的律師樓，正式成為執業大律師，主要負責民事及刑事訴訟。而麥明詩畢業於英國劍橋大學法律系，淡出幕前後轉投法律界擔任商業顧問，去年更獲教育集團委任為非執行董事，每年有136萬薪酬及顧問費，相當犀利！如今懷孕中的朱千雪即將做媽媽，而麥明詩亦將結婚做人妻，幸福滿瀉！

幸福滿瀉！（IG@louisa_mak）

朱千雪相當專業。（小紅書圖片）

朱千雪即將做媽媽。（IG@tracytschu）

仍有接廣告工作。（IG@tracytschu）