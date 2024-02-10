30歲富貴小花年初一曬火紅內衣性感照　搞美容王國住2500呎獨立屋

現年30歲的蔚雨芯（Rainky）去年宣布與無綫（TVB）正式完約，回復自由身的她專心打理自家美容品牌，經常在社交平台分享日常生活。趁着農曆年初一，蔚雨芯在IG大曬火紅內衣靚相，她寫道：「大年初一，今年不是蘿蔔糕和紅年糕，而是品牌寄來的紅內衣，傳統不是要穿新內衣過年嗎？Ps. 糾結了很久我要怎樣拍，拍到我的馬甲線了，不錯。祝福說話我就不多說了…………世界和平。」

大年初一！（IG@rainkywai）

大年初一！（IG@rainkywai）

煎糕。（IG@rainkywai）

大曬傲人上圍及馬甲線！（IG@rainkywai）

相中所見，身穿火紅內衣的蔚雨芯，大曬傲人上圍及馬甲線，盡顯完美身材！熱愛運動的蔚雨芯，一向身材Fit爆，她亦從不吝嗇展示魔鬼身材。近年蔚雨芯轉戰美容界榮升老闆娘，曾被爆撻着大馬千億富二代的她，與朋友合資近百萬元大搞美容產品生意，專賣女性保健、美容用品等，2022年她再擴展業務開設醫學美容中心。生意愈搞愈大的蔚雨芯堪稱圈中小富婆，她不但經常大曬超豪生活，更與家人搬入2,500呎獨立屋，她亦不時在露天大泳池打卡，又會邀請好友到家中作客，可見樓底極高，客廳空間闊落，擺放了大型皮梳化及雲石餐枱。蔚雨芯經常在屋企做瑜伽，而主人房衣帽間內的名牌手袋櫃亦令人驚歎，包括Hermès、Chanel、LV、Gucci等，估計超過百萬元！

從不吝嗇展示魔鬼身材。（IG@rainkywai）

搬入2,500呎獨立屋。（IG@rainkywai）

泳池打卡。（IG@rainkywai）

名牌手袋櫃。（IG@rainkywai）

成身名牌。（IG@rainkywai）