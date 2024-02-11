美斯之亂｜內地網紅狠剪美斯簽名球衣　三大破綻被質疑以假亂真

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）早前來港作表演賽，吸引不少球迷捧場支持。但沒想到整場比賽其一直坐在後備席而已，完全沒有出場，令不少球迷相當失望，更在現場大嗌「回水」，事件至今仍在發酵中。有內地網紅更因看不過美斯的作為，親自拍攝了一段視頻，剪去有他親筆簽名的球衣，但有細心網民發現他根本是用假球衣「以假亂真」，最終蹭熱度不成，反令自己出洋相。

美斯未有出場。（資料圖片）

從這名叫高雨田大魔王拍攝的影片可見，他一手手持剪刀，一手手持聲稱是美斯親筆簽名的球衣，揚言：「這個是梅西（美斯）當時，當着我的面的親筆簽名球衣。」在視頻右上方更展示出他與美斯當時互動的一幕，以證自己沒有說謊。隨後，他二話不說狠狠地用剪刀剪下去，還手撕球衣，勢要將球衣剪爛。隨後他有感而發：「各位一定要記住愛人者，人恒愛之，敬人者，人恒敬之。」用以嘲諷美斯。

剪去聲稱是美斯親筆簽名的球衣。（影片截圖）

但隨後他就被細心的網民發現，質疑他手上所謂的親筆簽名球衣根本是假的，還將他與美斯互動時的合照與剪去球衣的照片作比較，發現有多處地方大不同，就好像代表他10號的數字，單是印的線條位置距離已有差異等，直指他是以假亂真，為了蹭流量話題而這樣做，令人更為討厭，事後該視頻亦被發現遭刪除，大家紛紛留言表示：「好歹買件正版來剪呀」、「為了流量不要臉」等。

不少網民質疑他以假亂真。（微博圖片）