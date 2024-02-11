41歲賈玲激減100磅由大媽變Fit爆拳手　網民：這種毅力超驚人！

內地著名女喜劇演員兼導演賈玲一直都擁有「重量級」身形，身高1米66的她體重高峰達200磅，為了拍攝賀歲片《熱辣滾燙》中從胖女變成拳擊手的勵志過程，賈玲激減50公斤（約100磅），Fit爆身形隨著電影上映曝光，令海量網名嘩然！



賈玲憑自編自導的《你好，李煥英》成為為內地和全球電影票房最高的女導演。（視覺中國）

賈玲體重高峰達100公斤。（視覺中國）

由賈玲主演兼執導的《熱辣滾燙》昨日大年初一式上映，5小時內票房就突破2億元人民幣。據內地媒體報道，賈玲的體重最高達到100公斤，而《熱辣滾燙》於2022年開始拍攝時，她也開始減肥計劃。第二階段於同年4月開始拍攝，而6月就開始了地獄式訓練，劇組也多次停機等她減重。

《熱辣滾燙》昨日大年初一式上映，5小時內票房就突破2億元人民幣。（微博）

賈玲為演拳手激減100磅。（微博）

賈玲的體重持續下降，直至8月電影第三次拍攝時已經瘦到65公斤，但情緒亦逐漸承受不住。在電影片尾彩蛋，公開了賈玲減重期間的片段及心路歷程，她不斷地為自己打氣，並對自己說：「不哭忍住」、「我看看啥叫極限」。到11月時體重達到了50多公斤，爆肌身形與過往截然不同，更大曬馬甲線，讓她興奮不已：「我做到了！一年了就為今天！」，更笑言再也不敢這樣拍電影了。

激減100磅！（電影預告）

身形Fit，仲有馬甲線！（電影預告）

在電影上映前，關於賈玲減肥的相關話題佔據了微博熱搜留個位置，包括「賈玲腹肌」、「賈玲直播」、「現在的賈玲」、「賈玲不靠任何妝造的爆改」、「賈玲減肥全記錄」和「熱辣滾燙上映」。當網民看到賈玲在電影的拳手身形曝光後，都紛紛在微博留言大讚：「這種毅力超驚人」、「有這種毅力，做什麽事都能成」、「教會了我們要愛自己」、「重點不是瘦了而是變強了，這相當不好練。」、「真誠永遠是必殺技」、「連樣子都不同了」、「完全變了一個人！」。

有不少網民指完全認不出賈玲。（微博）

網民大讚賈玲講得出做得到。（微博）

點擊下圖看賈玲減重的艱辛過程：