一代天后神隱3年復出演唱形象大崩壞　網民心痛驚呼：接受唔到

現年57歲的一代樂壇天后林憶蓮 (Sandy) 神隱3年，幾乎絕跡娛樂圈，對上一次公開露面已經是在2020年出席內地某直播活動。她的粉絲和不少網民都關心她的近況，希望可以再次一睹她現場演唱的風采。去年12月，林憶蓮終於開設官方IG帳號，2日內總共發出9個帖文，剛好拼成一個九宮格，是林憶蓮以長髮示人，托腮微笑的照片。她更寫上：「好久不見，time flies... It's me...remember? #回憶總是溫柔的 #我是林憶蓮不是始皇帝！」令樂迷更加期待她復出。

林憶蓮前日（7日）官方IG帳號。（IG@sandy_lam_official)

林憶蓮以長髮示人，托腮微笑。（IG@sandy_lam_official)

林憶蓮這個帳號亦有積極更新，跟大家分享她的最新動向。昨日（12日）年初三她就連出3個post兼IG story上載了她演出前的綵排照，以及穿上大牌紅色歌衫演唱的照片。她留言寫道：「感謝我的團隊，久違了的感覺。」林憶蓮的時裝設計師好友Kurt Lam就分享了他與憶蓮當晚的合照，為大家送上新年祝福。然而憶蓮的髮型、妝容和服裝，整個造型卻令一眾網民驚呼：「大崩壞」、「幸好還認得出Sandy 的歌聲！其他就….」、「（大）媽呀！」、「接受唔到」、「時裝車禍」、「呢個紅衣人係林憶蓮😱??我唔信囉」

林憶蓮於年初三的演出。(ig圖片)

林憶蓮於年初三的演出。(ig圖片)

林憶蓮於年初三的演出。(ig圖片)

林憶蓮於年初三的演出。(ig圖片)

林憶蓮於年初三的演出。(ig圖片)

林憶蓮於年初三的演出。(ig圖片)

林憶蓮於年初三的演出。(ig圖片)