42歲千禧男神日本被捕獲　驚現大細眼「火車軌」嚴重崩壞似阿伯

現年42歲的余文樂在2017年與台灣女星王棠云結婚後育有一仔一女，他亦從型男變成潮爸，近年主力打理自家潮牌。適逢品牌成立10周年，近日在日本東京開Pop-up store，而余文樂亦親身飛到當地打點，日前有網民在日本偶遇余文樂，並將合照分享到社交平台，寫道：「當他進來坐到我隔壁的時候我都不敢相信，後來反復眼神確認，然後聽見了他說粵語就小聲問了一句『你是余文樂嘛』，他說『是啊』我說『可以拍合照嗎』他說『可以！』哈哈哈哈好絲滑，但全程硬是心跳加速的吃完了飯！」

余文樂在2017年與台灣女星王棠云結婚後育有一仔一女。（微博@余文樂）

適逢品牌成立10周年，近日在日本東京開Pop-up store。（小紅書圖片）

余文樂亦親身飛到當地打點。（IG@lok666）

相中所見，身穿卡其色恤衫襯牛仔褲的余文樂，戴上米色冷帽，以一身潮人打扮現身，但他的抬頭紋明顯，驚現「火車軌」兼面容憔悴，尤其是大細眼嚴重，加上鬚根發白，滄桑味極濃，網民紛紛留言感嘆男神嚴重走樣：「還以為用了老人特效的濾鏡」、「變成小老頭了」、「普通人四十出頭也沒這麼老吧」、「人設崩塌就算了，顏值也跟着崩塌」、「看上去老多了」。

余文樂驚現「火車軌」兼面容憔悴。（小紅書圖片）

尤其是大細眼嚴重，加上鬚根發白，滄桑味極濃。（小紅書圖片）

余文樂當年初出道憑靚仔外形，加上潮流打扮，成為不少人心目中的男神。雖然婚後曾一度因「幸福肥」而被指撞樣谷德昭，但之後他成功修身，重拾昔日型男形象。不過近年余文樂大細眼的情況似乎日益嚴重，據知他當年拍攝電影《第一誡》時左眼感染發炎，但因未有及時治療，病情愈來愈嚴重，經檢查後有視網膜脫落的現象，估計大細眼是當時留下的後遺症。

余文樂當年初出道憑靚仔外形，加上潮流打扮，成為不少人心目中的男神。（視覺中國）

據知余文樂當年拍攝電影《第一誡》時左眼感染發炎，但因未有及時治療，病情愈來愈嚴重，經檢查後有視網膜脫落的現象，估計大細眼是當時留下的後遺症。（劇照）