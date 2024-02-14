千億名媛賀年舉動惹秘婚揣測　為追求真愛紓尊降貴無懼身份懸殊

已故賭王何鴻燊三房千金、現年35歲的何超雲自2013年與比她大12歲的陳山聰分手後就變得深閨，鮮有現身公開活動，作風低調的她亦甚少於社交網分享近況，至今年才較為多些update IG，跟大家分享她的生活點滴。她最近還不時post出她與任職高級消防隊長的未婚夫Douglas的合照公開放閃，大曬恩愛，不過兩人的婚期至今成謎。身為大家姐的超雲，早就被細妹何超蓮以及細佬何猷啟爬頭搶先她結婚了。

何超雲當年一頭白金色短髮，造型浮誇又高調。（視覺中國）

無論氣質還是外貌都變得比以前溫柔。（IG@florinda.ho）

愛得甜蜜。（IG@florinda.ho）

昨晚（13日）何超雲就於她的IG story分享了一張她與男性好友的合照，並寫上：「Happy Chinese New Year」祝大家農曆新年快樂。相中超雲拿住一封利市，未知是她派給友人的，抑或是友人派給她的，但就惹來網民猜測何超雲可能已經秘婚了，只是沒有公開宣布已婚的消息。

其實何超雲與未婚夫Douglas早已認定了對方，一紙婚書並不影響兩人相愛。自他倆的戀情被揭後，超雲與Douglas亦愈愛愈高調，不但被撞見十指緊扣拍拖行街，又於社交網站大放閃光彈，非常甜蜜。身為豪門千金的超雲為追求真愛，無懼與未婚夫家境身份懸殊，愛得真摰。

超雲與未婚夫一起做運動。（影片截圖）

何超雲拿着利市與好友合照。(ig圖片)