央視春晚｜尼格買提穿幫表情瘋傳　爆三日冇笑過：還要重播幾次？

台灣魔術師劉謙相隔5年再登央視春晚（2024）舞台，豈料因為主持人尼格買提的穿幫尷尬表情，引起不少人再度質疑他的魔術出現破綻，成為春晚最高討論話題度。而尼格買提的穿幫誠實表情，更被北京警方當成分析犯罪典型案例，成為另類教材。

劉謙相隔五年再度登上央視春晚。（影片截圖）

在劉謙表演第二個撲克牌魔術時，與全場觀眾一起互動。在進行多輪的扔掉手上不需要的撲克牌後，理應手上的撲克牌是對齊的，當大家適時公開手上對齊的撲克牌時，尼格買提似乎發現自己手上撲克牌無法匹配時，瞬間表情變得尷尬又害怕，不時東張西望又抿嘴，最後畫面亦沒有呈現他手上的撲克牌，而其他人就順利對齊手上的撲克牌。

尼格買提神色慌張。（影片截圖）

尼格買提不時東張西望又抿嘴。（影片截圖）

正正因為他神色慌張的表情，再度引起大家質疑劉謙魔術失手，但大批網民卻認為不是劉謙問題，而是尼格買提沒有按照劉謙的操作指示而造成出包問題而已。而他瞬間的穿幫表情，更被北京警方當作犯罪案例，「平安北京」在微博公開表示：「審訊的時候，如果有不斷抿嘴的微表情，我們就知道他處在緊張和慌張說謊的狀態。」還標記着尼格買提穿幫的討論話題。

尼格買提的表情被警方當成案例。（微博圖片）

尼格買提神色慌張表情成為春晚最高討論話題，而他亦反幽默自己，在個人微博標記央視，詢問表示：「麻煩請問一下，大概還要重播幾次？我就問問。」沒想到央視方竟作出回覆表示：「再播億遍。」而他亦自言自己已有三天沒有笑過了，看來是次出包事件，會令他留下深刻印象。

尼格買提表示自己三天沒有笑過。（微博圖片）