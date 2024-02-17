前TVB當家花旦請胡楓食飯　激嬲對方黑面發火：見到你真係唔高興

剛剛在上個月迎來92歲生日的胡楓（修哥），一向圈中人緣甚廣，近日緊貼潮流進駐「小紅書」的修哥，不時同好友合體拍片，日前他就上載了一段與陳妙瑛飯聚的影片，並寫道：「當年TVB當家花旦陳妙瑛！好久沒見！」修哥更大讚對方：「佢拍邊套劇，邊套劇都收得嘅！」陳妙瑛笑言與修哥非常熟絡：「佢係最好人㗎，成日都好關心後輩。」

胡楓（修哥）緊貼潮流進駐「小紅書」。（影片截圖）

與陳妙瑛飯聚。（影片截圖）

兩人非常熟絡。（影片截圖）

《無頭東宮》好經典。（影片截圖）

陳妙瑛在1993年參選港姐後入行，初入劇組已備受力捧，更多次擔正做女主角，星途相當順利，曾參演《無頭東宮》、《金玉滿堂》、《大澳的天空》、《花木蘭》等都大受歡迎，當中她與修哥就曾在《金玉滿堂》中合作。不過陳妙瑛約滿離巢後棄影從商，並建立了屬於自己的「美容王國」。對於當年急流勇退，陳妙瑛就直言當時拍了幾十套劇後的確感覺有點累，加上碰巧遇到一個不錯的產品，便決定從商：「本來都想繼續拍㗎，兩邊做，點知太忙就冇做到囉。」

陳妙瑛在1993年參選港姐後入行。（影片截圖）

陳妙瑛與修哥就曾在《金玉滿堂》中合作。（影片截圖）

陳妙瑛約滿離巢後棄影從商。（影片截圖）

修哥突然「發火」。（影片截圖）

經過多年來的努力，陳妙瑛的生意搞得有聲有色，據知她的身家已經過億！雖然陳妙瑛已淡出幕前，但仍不時與圈中好友相聚，今次她與修哥飯聚亦相談甚歡，但修哥卻突然「發火」：「我今日就非常之唔高興，見到你我真係唔高興。」即時嚇窒陳妙瑛！原來是陳妙瑛做漏一件事，令修哥嬲豬：「舊年見到你嘅時候，你一大包嗰啲海參呀，送畀我食，咁大包，好靚嘅海參，食到我……但係今日見到你呢，你兩手空空。」陳妙瑛即送上飛吻「補鑊」，而修哥亦笑言今次飯局由陳妙瑛請客，有很多名貴菜色如龍蝦、鮑魚及燕窩等，非常滿足！

原來是做漏一件事。（影片截圖）

今次兩手空空。（影片截圖）

陳妙瑛即送上飛吻「補鑊」。（影片截圖）

《無頭東宮》主演重聚！（IG@anneheung）

Keep得好好。（IG@anneheung）