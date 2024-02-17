胡鴻鈞攜逾百支煙彈返港惹禍　戴祖儀：每個人都會犯錯

戴祖儀（Joey）今日（17/2）現身灣仔會展出席香港婚紗展，對於好友胡鴻鈞早前從內地返港在西九高鐵站被搜出攜帶逾百支煙彈，她亦有開腔回應。

戴祖儀（Joey)今日（17/2）現身灣仔會展出席香港婚紗展。（梁碧玲攝）

戴祖儀回應胡鴻鈞攜逾百支煙彈返港事件。（梁碧玲攝）

Joey接受《香港01》訪問時表示：「其實一個沉默，唔去提，反而係最好嘅關心，因為我冇嘢可以幫到手，冇事可以做到。本身我係讀法律系，咁所以我就覺得需要多啲去了解法律，因為好容易墮入法律嘅陷阱。（本身你知唔知管有煙彈係犯法？）其實我就冇特登去留意，因為本身我就唔食煙，咁所以我就冇特登去留意呢方面嘅嘢，因為我就唔會涉及到。（有冇試過幫朋友買嘢返港？）都係買當地嘅一啲特產食物，暫時都係買手信多。（覺唔覺得胡鴻鈞俾嗰個朋友陷害？）我諗佢哋咁啱冇認知呢樣嘢啫，新年快樂，哈哈！（你仲叫佢新年快樂！）哈哈，我只係代入當事人，嗰陣時就唔知可以講啲乜。我諗大家都經一事長一智囉，因為每個人都會犯錯嘅。（佢話幫朋友買，係咪幫你買？）以我無知嘅程度，應該就唔係喇。」

海關提醒市民，根據據《應課稅品條例》，任何人管有、處理、售賣或購買未完稅加熱煙，均屬犯罪，一經定罪最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。

胡鴻鈞今日同場出席活動。（梁碧玲攝）