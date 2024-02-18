劉穎鏇新年狂食糕行花市感受氣氛　劉佩玥話屋企人唔敢問佢感情事

今日（18日）TVB舉行賽馬日，一眾的藝人如蔡思貝、陳煒、朱晨麗、何廣沛、丁子朗、陳曉華、高海寧、劉穎鏇、林鈺洧、譚俊彥、羅子溢、張振朗、莊子璇、王怡然、王敏慈、姜依宁等人亦有到場。

劉穎鏇同劉佩玥今個新年都放假，而且都食咗唔少嘢。（葉志明 攝）

劉佩玥及劉穎鏇盲孖公仔現身活動，二人接受訪問時都表示剛剛過去的新年十分充實，劉穎鏇說：「今年個新年我覺得好充實啊，因為年廿九就去咗呢個花市啦，跟住之後我又去咗拜神喎，咁所以我覺得完全感受到香港個新年氣氛。」完全感受到香港新年的熱鬧及開心。劉佩玥則說：「我年年如果唔需要做嘢的話，都係同屋企人過，因為平時可能工作嘅時候已經冇乜時間陪佢哋啦，咁一新年如果唔洗開工呢，其實嗰幾日都係畀晒佢哋，不停食飯、食飯、食糕、食糕…….」一到新年就把之前的量都一次過吃掉。

劉穎鏇同劉佩玥一直都KEEP住好身材。（葉志明 攝）

二人被問到新年不斷的吃，到底有沒有「發福」時，劉穎鏇就表示：「因為食糕好膩，所以不停食糕食到好快飽咗，就冇話食好多其他嘢。」一說到吃劉穎鏇就表示出無比的興奮。劉佩玥則說：「嚟緊都有好重要嘅任務要做，所以冇話瘋狂咁食，少少啦，咁之後慢慢再還。

劉穎鏇今日著露背長裙。（葉志明 攝）

但被問到有否因為狂吃而需要多做運動減一下時，劉穎鏇則表示：「都會嘅，我哋長期都有呢個心態，由其是我哋拍過嘅戲，已經嗰個狀態係唔單止係為咗視覺上好睇啲，身體上健康，都有做多運動。」劉佩玥就說因為年齡漸大而覺得需要多做運動。

劉佩玥話屋企人唔會問佢有關感情事。（葉志明 攝）

被問到新年有否面對家中長輩詢問男朋友或結婚問題時，劉穎鏇表示：「反而我見到屋企人，佢哋只係話咁好嘅，今年新年唔洗返工。」而劉佩玥就說家人不敢詢問：「佢哋唔敢問我，因為我個人比較惡呢。」劉佩玥則用眼神令家人不要詢問。