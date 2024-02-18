曾志偉idea多多想搞大灣區《中年好聲音》 有意發掘更多喜劇藝人

TVB今日（18日）舉行賽馬日，一眾的藝人如蔡思貝、陳煒、朱晨麗、何廣沛、丁子朗、陳曉華、高海寧、劉穎鏇、林鈺洧、譚俊彥、羅子溢、張振朗、莊子璇、王怡然、王敏慈、姜依守等人亦有到場支持，因為第八場是TVB盃，所以高層曾志偉、樂易玲及許濤等人亦有到場。

TVB賽馬日有30多位藝員到場。（葉志明 攝）

曾志偉接受傳媒訪問時今日有不少朋友都有馬出賽，希望有機會拉頭馬：「希望都能夠落去幫佢哋拉吓頭馬，恭賀吓佢哋，不過今日大家好熱鬧啊，因為我哋有咁多個artist，有30幾人。《中年好聲音》又係好受啲馬迷嘅歡迎啦，所以今日好熱鬧，」至於被問到賽馬貼士，他就說自己已經把貼士全都送出去了，而自己亦會買，但因為頭幾場都很忙，沒有時間去投注，所以希望之後的場次可以樂在其中。

曾志偉都希望有時間一齊去投注。（葉志明 攝）

曾志偉被問到今年的展望時就表示希望可以帶更多的歡樂給觀眾：「香港呢兩年生活比較上緊張啲，返屋企都希望可以輕鬆睇吓節目啦，所以希望畀啲娛樂大家啦，第二就係畀啲正能量大家啦。」他亦提到《中華小姐》已經停辦很多年，今年將會復辦《中華小姐》這個節目。而很受觀眾歡迎的《中年好聲音》，也將會舉辦第三季：「睇吓會唔會做一個大灣區版啦！」

曾志偉話要搞大灣區版《中年好聲音》。（葉志明 攝）

他更謂希望《中年好聲音》能說出更多的故事予大家：「佢唔止係一個音樂節目嚟，佢更加係同大家分享人生嘅節目嚟。」而《亞洲超星團》這個節目亦即將完結，他表示之後會有「福、祿、壽」登場，現在想向喜劇藝人方面發展：「福祿壽我哋都幾睇好嘅，難得祖藍又肯返嚟幫手，佢哋三個負責做導師，訓練一啲新嘅喜劇藝員。」亦會從不同的渠道來尋找新的喜劇藝員，希望帶更多的歡樂予大家。