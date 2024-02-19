袁偉豪張寶兒B仔百日宴眾星雲集　最大年齡差賓客一舉動勁百厭

袁偉豪和張寶兒（Bowie）昨晚（18/2）於紅磡一間5星級酒店，為兒子「袁咕碌」袁晞祐舉行盛大百日宴，廣邀眾多圈中好友出席分享喜悅，包括：汪明荃、許紹雄、歐陽震華夫婦、譚俊彥夫婦、陳山聰一家三口、導演劉偉強、熊黛林與丈夫郭可頌、方力申、姚子羚、吳業坤與太太、黃翠如、陳自瑤、何廣沛及胡諾言一家等等，現場絕對是星光熠熠。

袁偉豪張寶兒兒子袁晞祐的百日宴。（梁碧玲攝）

修哥也應邀出席。（小紅書截圖）

而當中一位畀面出席的重量級賓客，可能是場內與主角袁咕碌最大年齡差，今年已92歲的修哥胡楓。雖然已年過90，但修哥依然非常精靈，近期轉型成為KOL的他，還把到場祝賀的過程剪輯成短片分享到社交平台，並寫道：「今天好開心好熱鬧！來到袁偉豪和張寶兒囝囝袁晞祐百日宴。個樣似足爸爸，非常可愛靚仔！祝你們一家人幸福美滿 甜甜甜蜜蜜！」

修哥大讚B仔靚仔。（小紅書截圖）

袁偉豪多謝修哥為B仔加持。（小紅書截圖）

片中修哥不但健步如飛，還展示出其可愛又百厭的一面，修哥一到場見到B仔已非常開心，主動打與這位跟他年齡相差90多歲的新朋友握手打招呼：「喂，靚仔，乜你似足爸爸喎真係。」袁偉豪笑言多謝修哥加持。之後影合照時，修哥還出動「蠱惑的手」，作狀肉緊搣B仔的手臂仔，非常搞笑。網民見到修哥身壯力健同樣非常開心，留言說：「修哥永遠是我們最尊敬最愛的開心果！希望他一直健健康康開開心！成為不老傳說」

修哥主動打與這位跟他年齡相差90多歲的新朋友握手打招呼。（小紅書截圖）

影合照時，修哥還出動「蠱惑的手」，作狀肉緊搣B仔的手臂仔，非常搞笑。（小紅書截圖）

開心。（小紅書截圖）