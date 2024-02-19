周海媚猝逝後毛孩動向曝光！　周墩墩獲內地女星領養再展笑容

周海媚去年12月11日在北京因突發心臟病病逝，終年57歲，她生前在內地與幾隻寵物為伴，離世後幾隻小動物去向都令外界關注，近日終有新消息。



周海媚去年12月11日在北京因突發心臟病病逝。（周海媚微博）

周海媚在北京與寵物為伴。（周海媚微博）

周海媚相當愛錫家中貓狗。（周海媚微博）

不少網民關心周海媚的貓狗去向，其工作團隊指「寶貝們都已去了新家庭。」有網民近日發現內地女星李勤勤與毛孩玩耍，原來正是周海媚的愛犬周墩墩。李勤勤在微博回應：「我和海媚沒有太多的深交，只是在活動上見過幾面，2023年12月我得知海媚在京去世的消息；感到很震驚。看到網上的報導，得知海媚兩隻金毛無人收養，我第一時間聯繫到她的經紀人周鳳，得知我能夠收養它們，海媚家人也非常認可。如今；海媚愛犬“周墩墩”到家裡已經2月餘，當時不想佔據海媚去世的新聞熱搜，就沒有在網路上公佈相關收養消息。」

原來周海媚其中一隻愛犬被李勤勤收養。（周海媚微博）

李勤勤與周海媚愛犬玩耍（李勤勤微博）

周海媚愛犬周墩墩（李勤勤微博）

她指自己會好好照顧周墩墩：「海媚生前很喜愛小動物，常在個人短視頻帳號上分享與自己養的兔子、貓、狗等寵物們相處的點滴。周墩墩已經失去了愛她的海媚，但我相信，今後的周墩墩同樣也會感到家的溫暖。同時也感謝海媚家人；以及經紀人周鳳對我的信任。故人已去，希望海媚在天堂放心她的毛孩子，也希望海媚的善良與溫暖延續下去。」

周海媚愛犬周墩墩重現笑容（李勤勤微博）