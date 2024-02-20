吳浩康做地盤人氣急升　仍當張致恆好友︰佢老婆唔好搞佢啦

從歌手跨界做地盤，40歲的吳浩康近月形象極好，個唱賣票瞬即售罄，自力更新好男人形象令人氣急升。不少人將他與前同事張致恆作比較，Deep坦言一直當對方是好朋友不會落井下石，更公開呼籲雯雯「唔好公開搞老公」。



吳浩康是公認的實力派歌手。（IG：@ngdeep）

吳浩康離巢英皇後，除了繼續教唱歌，亦開始做地盤工人，網民激讚他能屈能伸。（IG@ngdeep）

吳浩康為太太郭思琳及兒子努力工作。（IG：@ngdeep）

Deep擔任周國豐和伍仲衡節目《周五有周伍》嘉賓，吸引逾2000網民睇直播，節目中傾足3小時，Deep本為開工不足去做地盤：「接受唔到屋企人捱肚餓，接受唔到老竇要考慮出番嚟做嘢。」坐言起行考平安卡，每星期返四、五日地盤，再加教唱歌每日只睡5小時，他感謝網民支持近日財政問題已解決，但因為早答應老闆會完成工程，重視承諾會繼續到地盤返工。

Deep吳浩康與周國豐和伍仲衡相識多年。（IG：@ngdeep）

Deep吳浩康擔任周國豐和伍仲衡節目《周五有周伍》嘉賓，吸引逾2000網民睇直播。（影片截圖）

提到同期出道的樂壇新人伍仲衡說：「張致恆幫你唔少喎！」吳浩康尷尬微笑回應：「都係嘅！我出第三條IG片嗰陣，有個工友同我講，你再出呢啲片，你個friend死喇喎！（好friend？）係，仲有聯絡嘅！」雪中送炭非人人做得到，Deep指自己都曾在低谷希望好友都能重新出發，並勸勉：「唉...佢老婆唔好搞佢啦，（佢老婆唔會唔搞佢？）我意思唔好公開搞，畀啲空間佢搵吓食！點解唔介紹佢返地盤？完咗之後話畀你知！我自己站於朋友立場，總之我價值裡面，呢個人未至於係要放手割席嘅人。」

吳浩康與張致恆曾是同公司同事，Deep至今仍當對方是好友。（VCG）

吳浩康承認被張致恒呃過。

吳浩康曾用認證acc撐張致恒。（Facebook圖片）