李龍基抵大欖探摯愛王靑霞前爆喊25秒　被問係咪犯太歲：我攝咗喇

李龍基未婚妻Chris王青霞前日 (19/2) 因逾期居留被入境處扣留調查，根據香港法例，最高可被判監2年及罰款5萬元，而逾期居留人士通常都會被逐出境。王青霞昨日早上在沙田裁判法院提堂。身在廣州的李龍基前日回覆傳媒表示清楚發生的事，並透露今天需錄影節，最快也是21日才能回港，故他昨日未能回港陪未婚妻上庭。王青霞被控逾期居留等6項控罪，昨日在沙田裁判法院提堂時，辯方替她保釋，遭裁判官拒絕，須還柙看管，案件押後至4月16日再審。

李龍基未婚妻Chris王青霞好恩愛。

有關近日Chris的新聞，李龍基表示已交由法律團隊處理，不便再回應。（）

今日李龍基獨自乘坐高鐵從內地返港，並趕往大欖懲教所探望還押中的未婚妻。李龍基抵步西九龍高鐵站時，一臉神情落寞，憂心忡忡，他邊行邊接受記者訪問，談及未婚妻涉案期間更忍不住落淚。

李龍基獨自返港。(張祖銘攝)

李龍基獨自返港。(張祖銘攝)

李龍基獨自返港。(張祖銘攝)

李龍基獨自返港。(張祖銘攝)

李龍基獨自返港。(張祖銘攝)

李龍基駕車趕往大欖懲教所探望還押中的未婚妻，他登記文件時需在門外等候，期間更忍不住爆喊，再度灑下男兒淚，有現場記者即安慰他說：「基哥忍住呀，Chris見到會唔開心㗎！」李龍基接受了傳媒訪問，表示會約見律師，這幾日也收到很多朋友的慰問。被問到可會覺得今年很多是非，李龍基嘆氣道：「唉，一不離二。(係咪犯太歲？) 我攝咗架喇，其實。」他透露接獲懲教所職員致電通知他的未婚妻Chris需要一些日用品。

李龍基爆喊。(張祖銘攝)

李龍基爆喊。(張祖銘攝)

李龍基爆喊。(張祖銘攝)

李龍基好傷心。(張祖銘攝)

李龍基爆喊。(張祖銘攝)

李龍基爆喊。(張祖銘攝)

李龍基趕往大欖入懲教探未婚妻。(梁碧玲攝)

李龍基趕往大欖入懲教探未婚妻。(梁碧玲攝)

12月25日Chris在社交網上載與李龍基的搞鬼甜蜜照。（IG：@chrisart1017）

12月25日Chris在社交網上載與李龍基的搞鬼甜蜜照。（IG：@chrisart1017）