25歲神顏人氣王現身廣州勁受歡迎　內地網民激讚：呢啲先配做頂流

25歲的魏浚笙（Jeffrey）近年極度上位，是香港時下其中一位勁受歡迎的年輕偶像。魏浚笙可謂「贏在起跑線」，本身擁有荷蘭和印尼血統的他，一出道便有「翻版陳冠希」之稱，還要是媲美巔峰時期的陳冠希，可見其靚仔樣備受肯定。出眾的外表令他旋即成為各大廣告商和品牌的寵兒，而他更不斷擴展其「事業版圖」，現時綜藝、電視、電影及唱歌四棲發展，收穫大批「咖啡豆」（粉絲暱稱），人氣爆燈！

Jeffrey靚仔到堪稱神顏。（IG@jeffreyngai）

Jeffrey在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手金獎 」。（IG@jeffreyngai）

Jeffrey（右一）除了外貌及身材都不得了，他之前在劇集《I SWIM》中更「犧牲色相」，上演游水甩褲情節，笑翻一眾網民。（電視截圖）

綜藝搞笑都難不到他。（電視截圖）

今年魏浚笙有份參演賀歲片《飯戲攻心2》，且票房成績理想，電影將於元宵節在內地上映（內地稱：《還是覺得你最好2》。近日，魏浚笙就隨電影團隊到廣州宣傳，從網民分享到社交平台的片段可見，魏浚笙在活動上展示出其帥氣又可愛的一面，深受場內女士歡迎，成功圈粉。

Jeffrey在《飯戲攻心2》片中飾演人氣偶像，3到80歲都抵擋唔住他的魅力。（IG@jeffreyngai）

完全沒有偶像包袱。（IG@jeffreyngai）

可愛。（IG@jeffreyngai）

Jeffrey開心有份參演《飯戲攻心2》。（IG@jeffreyngai）

同鄧麗欣有對手戲。（IG@jeffreyngai）

魏浚笙在《飯2》中飾演人氣偶像，3到80歲都抵擋唔住他的魅力，而且撩女仔也有一手。現場有女士問他本人究竟識唔識撩女仔？他笑言：「其實我唔識撩女仔，我個人其實比較靜。所以我自己做完睇返電影中嘅感覺，我都有啲打個突，原來自己係有啲嘔心嘅。好似喺耳邊講吓嘢嗰啲，我自己個人就比較少做，都要訓練一下，如果下次再演這類撩女仔的角色，可以自然少少。」但該位提問的女士似乎已被魏浚笙的可愛吸引住，大叫：「唔係呀，都好靚仔呀！」

Jeffrey深受現場女士歡迎。（小紅書截圖）

Jeffrey還逐一為粉絲簽名，非常友善。（小紅書截圖）

還同粉絲自拍。（小紅書截圖）

而在另一段片中，魏浚笙則大曬其「港普」功力，對此，現場觀眾不但沒有反感，反而還體諒魏浚笙，叫他用廣東話也可以，即時令他鬆一口氣，場面爆笑。此外，魏浚笙也非常友善，在離開戲院時聽到有粉絲叫他，即停低上前簽名兼自拍，而且全程保持笑容兼合十鞠躬答謝，給人感覺謙恭有禮。

Jeffrey全程面帶笑容。（小紅書截圖）

有求必應。（小紅書截圖）

以往內地網民可能對魏浚笙不太認識，但經過近期的連番內地宣傳，成功令他在內地人氣急升，有網民驚訝：「香港原來有個咁靚仔的歌手」、「太帥了！誰懂啊」，甚至說：「呢啲先配做頂流㗎嘛。」看來內地網民對他的評價非常高！

帥氣又可愛。（小紅書截圖）

離開時依依不捨。（小紅書截圖）

鞠躬答謝粉絲。（小紅書截圖）

獲內地網民激讚。（小紅書截圖）

獲內地網民激讚。（小紅書截圖）

獲內地網民激讚。（小紅書截圖）

獲內地網民激讚。（小紅書截圖）

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