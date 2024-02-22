天王前愛將擲950萬首置購渣甸山豪宅　無懼富二代男友破產靠自己

現年33歲的JW（王灝兒）於2010年以黎明愛將身份正式出道，入行至今14年，轉了三間唱片公司，星途發展愈來愈好。除了演藝事業，她於年初又與友人合資6位數開設以泰國椰子甜品和茶飲作為主題的茶店做老闆娘，踩入飲食界開拓財路增加收入，可說是生財有道。昨日有消息指王灝兒以首置身份入市買樓，在渣甸山豪宅區置業，初嚐做業主的滋味。

JW王灝兒2010年英國大學未畢業就透過黎明A Music出道一炮而紅。（IG：@jwchubz）

據悉，王灝兒在今年農曆新年前夕以港幣950萬元購入春暉道大坑台一個單位，進駐渣甸山豪宅區。該單位實用面積567平方呎，呎價16,755元，2房間隔。根據土地註冊處資料顯示，登記買家為王灝兒，以首置身份買樓，故只需支付32萬元印花稅。王灝兒接受傳媒訪問是表示一直想有自己的家，認為現在是入市的時機。

JW初嚐做業主滋味。(IG圖片)

JW王灝兒拍拖6年多的12億男朋友葉韋彤（Tarzan，前卓悅太子) 家族經營的生意2022年被債權入稟申請破產，Tarzan和母親鍾佩雲在2023年2月7日被法庭頒令破產，不過破產後似乎並沒有影響他們的富貴生活。去年JW與男友Tarzan就被網紅張欣欣（Yan Yan）於社交網曝光了他們現身五星級酒店的高級扒房開派對，即被質疑破產人士不可以過奢華生活，惹來網民的非議。

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