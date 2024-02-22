獨家｜李龍基指王青霞在懲教所食唔安瞓唔落 ：佢無咁快習慣

藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris），因涉逾期居留、使用虛假文書等6罪被控告。李龍基今日（22日）早上再次現身大欖懲教所，探望還押中的未婚妻王青霞，李龍基接受《香港01》 訪問透露未婚妻心情，他表示：「都係冇計㗎啦，始終都係失去咗自由，心情一定唔好，理解嘅！」被問到二人的交談對話，他說：「冇，我都係叫佢唔好擔心啦！安慰佢，盡量希望唔好佢嘅心情起啲咁大，咁都係傾吓啲家常嘢。」提到目前未婚妻是否已經習慣，他表示：「冇，點會咁快習慣。對佢嚟講打擊都係好大，對我嚟講打擊都好大。」

李龍基講明會日日探未婚妻王青霞。（梁碧玲攝）

提到現階段是否已經聯絡了律師商討，他說：「律師一路跟進緊，律師一路做緊嘢，希望幫到佢啦！律師話盡量幫得到佢減少啲痛苦之類。」至於現階段是否會停工，他說：「昨日都講過簽咗約收埋訂嗰啲，嗰啲我就唔會停工。若然冇嘢做，我會朝朝早嚟探監。最低限度都俾佢有心靈嘅安慰，每日都見到個未婚夫，我相信對佢幫助好大。」提及星期六是元宵佳節，會否在這天探望對方，他表示：「未知，但係我會盡力爭取。」

李龍基指與律師一直有為案情溝通討論。（梁碧玲攝）

被問到未婚妻的家人是否已經知情，他說：「佢屋企人仲係德國仲未返嚟，要月尾先返嚟。我徵求吓佢嘅同意，佢同意我就會接觸佢。」提到昨天會為未婚妻找回飛機牌證書澄清一事，他表示：「仲搵緊，因為都事隔九年，2016年至2017年，我而家仲搵緊。因為有好多嘢我唔知，老實講我唔係好清楚佢以前啲嘢，我會盡最大嘅能力幫佢。」

提到未婚妻目前還有什麼需求，他突然爆喊：「其實都冇乜喇，佢希望我自己照顧好自己啦，我會嘅、點解呢⋯⋯（突然悲從中來）我⋯⋯我⋯⋯我會妳放心，因為我知道⋯⋯如果我冧呢⋯⋯就好難幫到嘅，我唔會冧，我會好好咁保重自己。」講到2月28日是作保釋覆核申請的日子，他說：「我一定會去。」