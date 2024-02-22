馬浚偉公告會舉辦大型歌唱比賽　暫別幕前專心做幕後：忘記我個樣

撰文：蘇國豪
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香港電台在今（22日）廣邀電子傳媒代表及業界出席《香港電台甲辰龍年新春團拜》活動。而曾經是港台一份子，現出任新城首席營運總監的馬浚偉亦有出席，在接受訪問時更透露上任後將推出多個計劃，其中一個大型計劃就是舉辦歌唱比賽，又揚言會暫停做幕前工作，只轉心做好幕後工作。

馬浚偉現身港台出席團拜。（蘇國豪攝）

以一身西裝現身的馬浚偉顯得相當帥氣，代表着新城與在場來自不同平台的高層人士握手打招呼、合照等，整個人甚有氣勢。而曾經作為港台一份子的他，在受訪時問到再次踏足此地有何感受時，他就表示：「今日代表另一個機構，但係無論如何都好，好開心好窩心，因為見番好多熟悉嘅朋友，傾咗好多計，大家都係一家人。」他又表示新城同港台有合作空間:「任何都可能，對我嚟講商台老友記、TVB老友記、ViuTV、開電視全部我覺得只要係冇違反廣播條例，只要係冇違法嘅，我都好願意作出任何合作。」

馬浚偉透露新城會舉辦大型歌唱比賽。（蘇國豪攝）

而上任成為新城首席營運總監後的馬浚偉，隨即成立三個重要部門，其中一個就是娛樂部門：「我哋將會簽藝人，將會好快開拍我哋嘅電影，呢個今年我應該可以做到第一步。（會唔會舉辦真人騷或比賽？）我哋今年會舉辦歌唱比賽，而且都幾大型，會同唔同媒體合辦。（全球性招募？）譬如話喺大灣區或者外地返嚟，你能夠應付到個時間，我哋都歡迎。」強調整個比賽會在香港舉行。

馬浚偉表示仍有兩個課程再修讀。（蘇國豪攝）

另外他又再三提到自己不會參與幕前演出：「你俾幾多錢我都一定唔會。（點解呢？）我話咗唔做幕前就唔做幕前，我會默默係幕後做好每一個管理製作，唔好見到我，忘記我個樣。」續問到會不會參與幕後創作工作，他就表明：「監製節目、電影俾意見，幕後幫手推動我願意，幕前就唔好搞我。」全心全意投入幕後工作。

電子媒體多高層一起出席。（蘇國豪攝）

而問到會不會再進修時，他就笑言：「我都未讀完，我兩個課程有排讀，我個教育碩士起碼要出年先畢業，我神學仲有五年半，繼續努力。」又揚言如有機會希望能讀到博士。而工作學業兩兼顧的他，在時間上亦作出配合，揚言自己每日7:30分已到公司上班，而對於其他同事上班時間他就沒有作出太多管制，相當彈性。而他亦絕對是一位好上司，要求同事們在6:00pm後下班就不要再理會工作上的事情，強調同事們下班後應有自己的時間，除非是緊急狀況，注重同事們身心靈健康。

馬浚偉非常注重同事們身心靈健康。（蘇國豪攝）
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