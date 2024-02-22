司徒瑞祈近況曝光與同性密友拍拖13年　曾欠巨債累TVB被潑紅油

娛樂圈每年都有新人加入，同時都會有不少「失蹤人口」，網民不時都會討論淡出藝人的近況。日前有網民在討論區提起憑青春劇《赤沙印記@四葉草.2》彈起的司徒瑞祈，雖然近照與當年初出道有明顯分別，但皮膚依然黝黑，身形Fit爆。

司徒瑞祈已經甚少出現在幕前。（IG圖片）

雖然顏值不復當年，但身形依然Fit爆。（IG圖片）

皮膚依然黝黑。（IG圖片）

現年45歲的司徒瑞祈出生於游泳世家，自細習泳，8歲便加入香港游泳隊，曾代表香港參與國際賽事，打破過多項香港紀錄，與同為港隊成員的方力申識於微時。直至2004年，司徒瑞祈在機緣巧合下參加TVB青春劇《赤沙印記@四葉草.2》試鏡，並擔任男主角之一，簽約TVB後拍下不少劇集，後期則以主持兒童節目為主。

司徒瑞祈出生於游泳世家，自細習泳，8歲便加入香港游泳隊。（劇集片段畫面）

司徒瑞祈在機緣巧合下參加TVB青春劇《赤沙印記@四葉草.2》試鏡，並擔任男主角之一。（劇集片段畫面）

可惜在2008年，司徒瑞祈被指在澳門賭錢受騙而欠下80萬巨債，事件令其形象直插谷底，工作機會大減，公司亦對他不再重視，無奈於2017年離巢，並於同年宣布轉投飲食界發展，現時已是小食店及車仔麵店老闆，獲不少圈中人支持，而司徒瑞祈亦親力親為招呼客人。不過翻查網上資料，小食店現已結業，目前只剩一間車仔麵店。

司徒瑞祈現時係車仔麵點老闆。（IG圖片）

另外，在司徒瑞祈的個人Instagram中，除了有日常生活點滴及工作照外，亦經常分享家庭聚會照，當中一位任職航空界的同性密友Gary經常與司徒瑞祈結伴旅遊。Gary其實早已融入司徒家中，亦經常與司徒瑞祈家人一同飯聚，兩人感情穩定。有傳媒指，兩人在朋友圈中早已是公認的一對，好友們都不時留言大讚恩愛，更追問兩人幾時結婚。

同性密友Gary經常與司徒瑞祈結伴旅遊。（IG圖片）

Gary其實早已融入司徒家中，亦經常與司徒瑞祈家人一同飯聚，兩人感情穩定。（IG圖片）