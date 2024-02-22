肖戰現身機場被圍堵引混亂　大聲怒罵代拍者：聽得懂話嗎你們？

內地人氣男星肖戰近日在凌晨時分現身上海機場，準備出發前往米蘭出席時裝周活動，豈料在出發前機場內已出現多位代拍者，造成現場環境混亂非常及其寸步難行，最終令他忍無可忍大聲怒斥代拍者，成為微博熱門話題。

肖戰人氣相當高。（視覺中國）

選擇在凌晨時分乘搭飛機前往米蘭的肖戰，打扮時尚並戴上墨鏡及口罩現身上海機場，沒想到在這個時間點機場仍出現多位代拍者等候。待他出現之時，大家爭先恐後拿出相機、手機拍攝，甚至逼到他寸步難行，更當下忍無可忍大聲怒斥代拍者：「聽得懂話嗎你們？往前走，在幹嘛？有沒有秩序？」最後靠着工作人員不斷得地阻擋，他才順利脫離人群，慢慢走向電梯位置離去。

肖戰現身上海機場。（微博圖片）

而肖戰其實在日前亦透過個人微博及工作室發出倡議書，強烈表明不贊成不接受任何影響公眾秩序，影響工作環境的圍堵、跟拍行為，反對任何形式的路透。

肖戰日前發表倡議書。（微博圖片﹑肖戰微博圖片）

除了肖戰怒罵代拍者之外，其實在早前男團TFboys隊長王俊凱亦不滿代拍者跟拍，在機場大聲指駡。事實上，不少代拍的行為已多次造成許多明星麻煩及動怒。就好像早年李現現身機場就被代拍圍堵，造成現場混亂，隨後他就無奈下喊出：「給我點自由好不好。」還指向遠處的拍攝者表示：「狗仔別拍了。」表達自己不滿。還有胡先煦曾怒罵代拍：「以後不要讓我在機場看到你們，你們太不尊重人了，你們一直在撞人。」甚至還有代拍在機場撞到倪妮，不僅沒有道歉之外，還態度囂張，倪妮當時沒有當場生氣，選擇忍聲吞氣，隨後透過工作室發出聲明批評代拍行為，根本是擾亂公共場所秩序。還有胡彥斌、章子怡等亦曾在微博指責代拍行為。