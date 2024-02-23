TVB隱形富婆半山豪宅擺超大桃花樹　身家逾半億擁多個物業

現年73歲的馬海倫從演超過半世紀，雖然多數飾演配角，當中她在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演清潔部「蘇姐」，在劇中經常要洗廁所，但現實生活中她其實是名副其實的隱形富婆，身家逾半億。近日馬海倫在IG曬出不少農曆新年期間影的靚相，可見她親自下廚包春卷，更大曬半山豪宅內景！

馬海倫在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演清潔部「蘇姐」。（IG@ma_helen_ma）

相中所見，豪宅佈置簡約又不失格調，客廳非常闊落，擺放了一棵桃花樹後仍有很多空間讓愛犬走動。而在另一張相中，馬海倫在廚房包春卷，可見長型設計的廚房同樣空間十足。此外豪宅還設有露台，擺放了一盆幾乎同人一樣高的年桔。

客廳非常闊落。（IG@ma_helen_ma）

廚房同樣空間十足。（IG@ma_helen_ma）

設有露台。（IG@ma_helen_ma）

據知馬海倫早在20多歲時就成功上車，擁有第一層樓，投資有道的她，多年來以「樓換樓」的方式作投資，擁有多個物業。近年馬海倫不時以貴氣打扮現身，當中不乏Hermès手袋，她曾解釋愛用Hermès的原因：「都係我啲仔女送畀我，而家都70幾歲，經濟上都許可稍微豪少少，但我平時都好慳。（有幾多個名牌手袋？）少少啦，多送都係我女送，我好少自己買。」去年6月馬海倫獲闊太李蔡美靈邀請參觀李錦記豉油廠，當日她孭着價值約16萬的Hermès Constance Bag，再穿上約萬元的Roger Vivier波鞋，盡顯身價。

馬海倫曾在母親節大曬極其罕見的亮面紫色鱷魚皮併駝鳥皮Hermès Birkin，加上她頸上的珍珠鏈，一身行頭保守估計過百萬。（IG@ma_helen_ma）

馬海倫一身行頭價值不菲。（小紅書圖片）